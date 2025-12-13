Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae un árbol sobre el colegio Aguere, en La Laguna

El tronco rompe uno de los muros perimetrales del centro docente

Una de las principales incidencias del temporal en La Laguna se produjo por la caída de un árbol en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Aguere. El impacto del ejemplar rompió uno de los muros perimetraleas del colegio.

