Cae un árbol sobre el colegio Aguere, en La Laguna
El tronco rompe uno de los muros perimetrales del centro docente
Una de las principales incidencias del temporal en La Laguna se produjo por la caída de un árbol en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Aguere. El impacto del ejemplar rompió uno de los muros perimetraleas del colegio.
