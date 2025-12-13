‘Alfombra’ de hojas y ramas en La Vega Lagunera

Aunque son pocos los incidentes de relevancia, la borrasca Emilia ha ‘alfombrado’ de hojas y ramas partidas algunos puntos de La Vega Lagunera. Es una de las imágenes que deja la jornada. Se trata especialmente de aquellas zonas que cuentan con una cubierta de árboles, como la calle Marcos Redondo o el camino Fuente Cañizares.