‘Alfombra’ de hojas y ramas en La Vega Lagunera
El viento ocasiona daños en zonas arboladas de La Laguna
La Laguna
Aunque son pocos los incidentes de relevancia, la borrasca Emilia ha ‘alfombrado’ de hojas y ramas partidas algunos puntos de La Vega Lagunera. Es una de las imágenes que deja la jornada. Se trata especialmente de aquellas zonas que cuentan con una cubierta de árboles, como la calle Marcos Redondo o el camino Fuente Cañizares.
