La Laguna hace suyo el himno del Patrimonio y lo convierte en el oficial

La Laguna adoptará como el oficial del municipio el himno del 25 aniversario de la declaración de la Ciudad Patrimonio, obra del compositor tinerfeño Diego Navarro Reyes. El Pleno aprobó ayer abrir el expediente administrativo con el único voto en contra de Vox. Pese al receso realizado, no fue posible la unanimidad.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, defendió el momento elegido para presentar esta propuesta con el fin de «adelantar trámites y tiempo». A partir de ahora, se procederá al estudio y cumplimiento de los trámites establecidos para que el himno sea aprobado y ratificado por el Pleno.

El portavoz socialista, Badel Albelo, se refirió a que «estamos reconociendo oficialmente un símbolo que la ciudad ya ha hecho suyo», en referencia a la calurosa acogida que tuvo la obra tras su presentación en la gala celebrada en el Teatro Leal el pasado día 4, interpretada por la recién creada Orquesta Sinfónica de La Laguna. Un aspecto en el que también ahondó el portavoz de Coalición Canaria, Fran Hernández.

«Se trata de una partitura que está llamada a enriquecer el legado artístico, cultural y patrimonial de San Cristóbal de La Laguna, reforzar la identidad y el sentido de pertenencia de la ciudadanía y convertirse en símbolo sonoro de la Ciudad Patrimonio Mundial. La aceptación unánime por parte del público en la noche de su estreno invita a pensar que se trata de una obra que será identificada como propia por la ciudadanía lagunera», se subraya en el texto aprobado por la mayoría de la Corporación municipal lagunera.

La moción recoge la explicación del autor, Diego Navarro, acerca del proceso compositivo: «La intención era que el himno tuviese un marcado carácter solemne, noble, de enorme majestad por la historia acontecida durante cinco siglos y también festivo. La Laguna siempre ha sido una ciudad amante de la celebración y, en este sentido, el punto culminante de las Fiestas del Cristo, con sus grandes fuegos artificiales. Esa alegría, esa celebración repleta de euforia, también está presente en la obra. Todo esto expresado a través de una melodía bella y repleta de emoción, un tema que pudiera ser eterno y quedar por siempre en la memoria colectiva de las laguneras y laguneros».

La partitura incorpora cuatro frases traducidas al latín que, como explica Diego Navarro, «ejemplifican el sentir de la celebración del 25 aniversario de la concesión del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Cada una de ellas encabezadas por la palabra Aguere, la denominación ancestral de la ciudad: Aguere Civitas Pacis (Ciudad de Paz), Aguere Urbs Mundi (Ciudad del Mundo), Aguere Civitas Sapientiae (Ciudad de la Sabiduría), Aguere Exemplaris Civitas (Ciudad modelo)». El compositor detalla que el uso del latín «es un guiño para con la profunda tradición sacra de la ciudad, más allá de ser el idioma aplicado al canto por excelencia. El idioma de la intelectualidad, el lenguaje culto que relacionamos con el concepto de ‘Ciudad de la Sabiduría’»

Otra de las características de la pieza es la incorporación del tañer de las campanas de la iglesia de la Concepción como «un símbolo identitario de la ciudad». El autor comenta que «esa unión de nuevas tecnologías aplicadas a la composición musical, como el uso de una grabación real de las campanas de la Iglesia en la que, de fondo, se escucha además al pueblo, a las laguneras y laguneros, integrada junto a la orquesta tradicional, sitúa esta propuesta artística en el ámbito de la contemporaneidad».

El acuerdo adoptado por el Pleno determina la interpretación del himno, en su versión sinfónica o en su adaptación para banda de música, en las solemnidades oficiales del municipio; conservar la partitura original en el Archivo Histórico de la ciudad y fomentar su difusión. Una copia de la partitura del himno de La Laguna se hará llegar a la Escuela de Música Municipal Guillermo González de La Laguna, el Conservatorio de Música de Tenerife, a todas las bandas, agrupaciones y entidades musicales del municipio y a quienes tengan el interés de utilizarla.