Las rutas belenistas regresan a La Laguna para difundir una de sus tradiciones navideñas más representativas

La Laguna vuelve a abrir sus puertas a la tradición belenista con el lanzamiento de una nueva edición de ‘Caminando en La Laguna a través del Belén’, una propuesta navideña promovida por la concejalía de Turismo en colaboración con la Asociación Belenista de La Laguna, que permitirá a residentes y visitantes recorrer algunos de los nacimientos más emblemáticos del municipio durante el mes de diciembre y los primeros días de enero.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, destacó que esta iniciativa “recupera una de las tradiciones más queridas y con más identidad de nuestra ciudad, acercando al público al arte del belenismo desde una mirada histórica, cultural y emocional”. Díaz señaló además que “estas rutas permiten entender la importancia del belén en la identidad lagunera, una expresión que sigue viva gracias al trabajo constante de la Asociación Belenista y de tantas familias y entidades que mantienen esta tradición”.

El belenismo ocupa un lugar destacado en la memoria colectiva del municipio. La Laguna cuenta con ejemplos históricos de gran relevancia, como el Belén de Lercaro, conservado en el Museo de Historia y Antropología, o los nacimientos expuestos en diversos espacios del casco histórico, una tradición de la que cuida y trabaja para mantenerlo la concejalía de Cultura.

El presidente de la Asociación Belenista de La Laguna, Alfonso Castilla, subrayó que “el belenismo en nuestro municipio tiene raíces muy antiguas y un profundo arraigo social. Nuestra labor es preservar esta manifestación cultural, renovarla y transmitirla a las nuevas generaciones como parte del patrimonio inmaterial de la ciudad”. Castilla destacó que “cada belén cuenta una historia y cada espacio que visitamos forma parte de este legado compartido”.

Una experiencia guiada por el centro histórico

Las rutas comenzarán en la Plaza de la Concepción, bajo la Torre, donde una guía turística diplomada introducirá a los asistentes en el recorrido y en el contexto histórico del belenismo lagunero. Desde allí, el itinerario continuará por algunos de los enclaves más representativos del casco histórico, incluyendo la Parroquia de la Concepción, la zona de la Catedral, el Museo de Historia y Antropología (Belén de Lercaro), la Casa Mesa y la plaza del Adelantado, donde se localiza el belén realizado por la Junta de Hermandades y Cofradías.

Cada visitante recibirá un kit de bienvenida compuesto por una bolsa de tela con el escudo de la ciudad, una botella de agua, los tradicionales dulces laguneros y un rutómetro con la información de los belenes del municipio, material elaborado por la concejalía de Cultura para enriquecer la experiencia.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, destacó que “hemos querido que esta edición mantenga la esencia que caracteriza a la Navidad en La Laguna, reforzando el valor patrimonial de los belenes y ofreciendo un recorrido cercano, accesible y lleno de significado para quienes lo disfruten”.

Las rutas guiadas se desarrollarán a lo largo de diciembre y principios de enero, con grupos reducidos de 15 a 20 personas, con el fin de garantizar una experiencia cómoda y personalizada. El calendario previsto contempla salidas en horario de tarde los días 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 31 de diciembre, así como el 2, 3 y 4 de enero. Asimismo, se realizarán rutas en horario de mañana los días 23 y 30 de diciembre.

Los pases matinales comenzarán a las 11:00 horas y se extenderán hasta las 12:30, mientras que las rutas de tarde tendrán lugar entre las 17:00 y las 18:30 horas. Todas las salidas partirán desde la Plaza de la Concepción, bajo la Torre.

Una invitación a disfrutar de la Navidad lagunera

Las personas interesadas podrán seleccionar la fecha que mejor se ajuste a sus necesidades entre las disponibles. Desde el área de Turismo se anima a la ciudadanía a participar y a vivir una experiencia que combina patrimonio, tradición y divulgación, para más información el Ayuntamiento ha habilitado una web.