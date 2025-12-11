La Laguna forma parte del mayor evento dedicado a la accesibilidad de la Comisión Europea

El municipio de San Cristóbal de La Laguna ha participado recientemente en la conferencia del Día Europeo de las Personas con Discapacidad, promovida por la Comisión Europea en la ciudad de Bruselas. Esta cita constituye uno de los eventos internacionales de referencia en materia de accesibilidad y el Ayuntamiento ha sido invitado a formar parte de la propuesta como ciudad ganadora del Premio Ciudad Accesible del año 2024, concedido por la propia UE.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Consistorio, María Cruz, destacó “la oportunidad que supone para nuestro personal técnico asistir a este encuentro en el que se ponen de manifiesto buenas prácticas que se aplican en otros territorios y podemos extrapolar a nuestro ámbito más local y proyectos en los que La Laguna puede colaborar con otras administraciones para seguir mejorando las prestaciones públicas existentes”.

Asimismo, la edil municipal señaló que “durante esta conferencia se ha puesto en valor el trabajo que han realizado las ciudades premiadas durante las últimas ediciones de estos premios que concede la UE, poniendo de ejemplo a La Laguna como un espacio inclusivo y con servicios adaptados para mejorar el día a día de personas con cualquier tipo de discapacidad física o de otra índole”.

Un ejemplo de buenas prácticas

La coordinadora de la Unidad de Dependencia y Discapacidad del Ayuntamiento lagunero, Pilar Herrero, aprovechó este acto para poner en conocimiento y entregar a la Comisión Europea las últimas publicaciones impulsadas por este departamento, las 111 buenas prácticas y las guías de atención a personas con discapacidad. Los representantes de la UE valoraron estos proyectos innovadores y recalcaron el valor que tienen estos trabajos para seguir mejorando en la atención a estos colectivos vulnerables.

San Cristóbal de La Laguna es una de las pocas ciudades españolas que cuenta con la distinción del Access City Award, un premio que pretende reconocer el esfuerzo de localidades que trabajan por la accesibilidad universal y la eliminación de cualquier tipo de barreras para personas con discapacidad física e intelectual.

El proyecto de Aguere se alzó con este primer premio en 2024, superando las propuestas de otras ciudades europeas como Lódz (Polonia), Saint-Quentin (Francia), South Dublin County (Irlanda) y Tübingen (Alemania).

Entre los motivos que se tuvieron en cuenta por parte del jurado, destacaron la adaptación de infraestructuras y espacios públicos, instalaciones, mobiliario urbano y prestaciones a toda la ciudadanía, sin excepción. También se tomó en cuenta la creación de áreas inclusivas en todos los actos públicos de La Laguna, para que ninguna persona deje de disfrutar de la agenda cultural y de ocio del municipio.

Un ejemplo es la incorporación de los puntos naranja a la programación de diferentes actividades, incluyendo servicio de audiodescripción en directo, libros comunicativos con pictogramas, especialistas en comunicación aumentativa y alternativa, elementos de estimulación sensorial para regular emociones y mejorar la experiencia del evento, bucles magnéticos, cascos antirruido para personas con hipersensibilidad auditiva o trastornos del espectro autista, préstamo de silla de ruedas para personas con movilidad reducida, etc.