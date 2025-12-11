El grupo canario Sex Sodio Sullivan presenta su último álbum en el Teatro Leal

a Sala de Cámara del Teatro Leal de La Laguna acoge este jueves, 11 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, el concierto del último álbum del grupo de rock alternativo Sex Sodio Sullivan, una actuación que cierra las citas de 2025 del ciclo Efecto Laguna, organizado por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM).

La presentación del disco ‘La vida es un videojuego’ cierra un episodio creativo para la banda canaria, culminado tras el lanzamiento de un ‘bonus track’ el pasado 26 de septiembre, una pieza que completa el universo conceptual del proyecto y evidencia la evolución sonora y musical del grupo.

La propuesta de Sex Sodio Sullivan promete ofrecer al público una experiencia única con un sonido que combina la energía y la experimentación. Para la banda, actuar en el Teatro Leal dentro de este ciclo “es una celebración del recorrido realizado y de todo lo vivido”.

Formada por Manu Hernández (voz y guitarra), Héctor Ríos (batería) y Raúl Almenara (bajo) y con cuatro discos publicados —‘Un millón de pequeñas piezas’, ‘Ultramar’, ‘Tokamak y Stellarator’ y ‘La vida es un videojuego’— esta banda de rock de autor destaca por un directo intenso y una estética muy cuidada.

Efecto Laguna: música en directo

Efecto Laguna se plantea como una apuesta permanente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales de La Laguna (OAAM) para ofrecer a grupos musicales locales un espacio de exhibición estable. A través de este ciclo, con conciertos en la Sala de Cámara del Teatro Leal, se brinda visibilidad a formaciones de muy diversos estilos -pop, jazz, reggae, canción de autor, rock-, dotándoles de los medios necesarios para mostrar sus espectáculos en las mejores condiciones.