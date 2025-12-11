El Ayuntamiento de La Laguna concluye las obras de adecuación del campo de fútbol Las Torres

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), ha concluido recientemente las obras de acondicionamiento del campo de fútbol Las Torres. Con un presupuesto total de 12.631,25 euros, los trabajos han sido destinados a reforzar la seguridad, optimizar las condiciones de uso y mejorar la experiencia de deportistas y aficionados.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó que “con estas actuaciones, este complejo gana en funcionalidad y seguridad, algo fundamental para garantizar una buena práctica deportiva. Sabemos que es una instalación muy solicitada, por lo que era fundamental responder a las necesidades de la ciudadanía”.

El edil municipal añadió que “por nuestra parte, seguiremos trabajando para mantener y modernizar todas nuestras infraestructuras deportivas. El objetivo principal es que cada usuario o usuaria pueda disfrutar de espacios seguros y en las mejores condiciones”.

Las obras han permitido llevar a cabo una renovación integral de varios elementos clave del recinto deportivo. En primer lugar, se sustituyó por completo el vallado situado en la parte posterior de una de las porterías, garantizando así una mayor protección en la zona. Asimismo, se procedió a la reparación del vallado ubicado en el fondo sur del campo. Por otro lado, se renovó el césped en las dos áreas de juego y se repararon los múltiples desperfectos presentes en el terreno de juego.

El Consistorio reafirma así su compromiso con el plan de mantenimiento y modernización de las instalaciones deportivas municipales, apostando por el bienestar de los deportistas y clubes de La Laguna.