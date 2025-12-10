El XLVI Encuentro Coral Ciudad de La Laguna se une a la celebración de la declaración de Patrimonio Mundial

La XLVI edición del Encuentro Coral Ciudad de La Laguna rinde homenaje al 25 aniversario de la proclamación de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La cita musical, que se celebra del 15 al 21 de diciembre en algunos de los espacios patrimoniales y culturales más emblemáticos del municipio bajo el lema ‘Serenata a la Ciudad’, subraya así la conexión entre su legado histórico y la tradición coral que, desde hace más de cuatro décadas, forma parte de su identidad cultural.

El encuentro está patrocinado por el área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y su Organismo Autónomo de Actividades Musicales, y coordinado por la Asociación Cultural Canarias Canta, con el apoyo del Obispado de Tenerife y el Orfeón La Paz. Durante siete jornadas, agrupaciones corales de toda la isla ofrecerán conciertos diarios en un recorrido musical que llevará al público por enclaves tan significativos como el Teatro Leal, el Orfeón La Paz, el antiguo convento de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo, la catedral de La Laguna y la iglesia de la Concepción. Todas las actuaciones darán comienzo a las 20:30 horas, con un programa que destaca tanto por la diversidad estilística como por el nivel artístico de las formaciones participantes.

Un año marcado por el aniversario de Ciudad Patrimonio de la Humanidad

El concejal de Cultura, Adrián del Castillo, subraya “la calidad que año tras año reúne este encuentro coral, que en esta edición se enmarca felizmente no solo en la agenda navideña de nuestro municipio, sino en la celebración de nuestra condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, lo que le da un valor añadido a estos conciertos que podrán disfrutarse en algunos de nuestros principales espacios patrimoniales”.

El presidente de la Asociación Cultural Canarias Canta, Dimitri Díaz, asegura que durante más de cuatro décadas el Encuentro Coral Ciudad de La Laguna “ha creado una solera indiscutible, siendo uno de los más longevos de Canarias y con ganas de seguir creciendo”.

El vicepresidente del Orfeón La Paz, Juan Martínez Torvisco, sostiene que la veterana entidad cultural “siempre va a estar a disposición del pueblo de La Laguna”, destacando “la especial particularidad” que el encuentro coral tiene para el Orfeón. Por parte de la Diócesis Nivariense, el deán de la Catedral, Juan Pedro Rivero, reconoce “la potencia cultural que encierra este encuentro coral” y reafirma el apoyo del Obispado “a todo lo que enriquezca culturalmente a la sociedad”.

Los conciertos comienzan el 15 de diciembre

El encuentro coral se inicia el lunes 15, con la gala inaugural en el Teatro Leal, y continuará el martes y miércoles en el Orfeón La Paz con un programa dedicado a músicas del mundo, mientras que el jueves la iglesia de Santo Domingo acogerá un concierto sacro. El fin de semana las sesiones se celebrarán el viernes, en el antiguo convento de Santo Domingo (con un concierto de temática canaria), el sábado en la catedral (con una combinación de música sacra y navideña), y el domingo en la iglesia de la Concepción (excepcionalmente a las 12:00 horas) con el ya tradicional Canto Común de todos los coros.

En sintonía con la efeméride patrimonial, los coros participantes han sido invitados a incluir en su repertorio una obra alusiva a la ciudad o de raíz canaria, como gesto de homenaje a la identidad lagunera y al valor simbólico que representa su condición de Ciudad Patrimonio Mundial.

Como es habitual, el Encuentro Coral Ciudad de La Laguna se complementa con las Mesas de Trabajo de los Coros Laguneros. Estas mesas, creadas en 2020 en plena crisis sanitaria, se convirtieron en una herramienta decisiva para que los coros laguneros pudieran reorganizarse, adaptarse y resurgir tras aquel periodo de incertidumbre. Desde entonces, han funcionado como un espacio estable de diagnóstico, cooperación y acción conjunta.

Las tres sesiones reunieron la gran variedad que caracteriza al panorama coral lagunero: desde coros infantiles y juveniles del ámbito escolar hasta agrupaciones adultas, rondallas y proyectos de estilo góspel. Todas estas formaciones, con sus particularidades y trayectorias, confluyeron en un espacio común para aportar experiencia, ideas y visión de futuro.

Toda la información detallada sobre el XLVI Encuentro Coral Ciudad de La Laguna, incluyendo programa completo, horarios y espacios, estará disponible en la web del Ayuntamiento de La Laguna y en la página de la Plataforma Iberoamericana de Movimiento Coral.