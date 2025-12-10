La Laguna redobla la vigilancia en el litoral ante la previsión de fenómenos costeros este fin de semana

El Ayuntamiento de La Laguna redoblará la vigilancia en las zonas del litoral del municipio ante la previsión de fenómenos costeros este fin de semana, en el que se esperan olas que pueden llegar a alcanzar hasta los 7 metros y fuertes vientos. El mar ya ha causado diversos daños en el enlosado de las piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo, lo que ha obligado a su cierre este miércoles para retirar el material afectado. Además, desde el área de Seguridad Ciudadana se ha procedido al balizamiento y señalización preventiva de las distintas zonas de baño, así como del Camino de la Costa, conocido popularmente como camino de San Juanito, en Punta del Hidalgo.

Máxima precaución a los ciudadanos

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, hace un llamamiento a “evitar las imprudencias para que no se produzcan situaciones trágicas como las que hemos vivido recientemente en nuestra isla”, en referencia al fallecimiento de cuatro personas tras ser arrastradas por el mar en Santiago del Teide. “Pedimos la máxima precaución a bañistas y pescadores, para que respeten en todo momento las indicaciones, y en general a toda la ciudadanía para que evite acercarse a contemplar o fotografiar el estado del mar.”

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha dado indicaciones a la jefatura de la Policía Local para establecer una vigilancia permanente de forma itinerante en la costa de la comarca nordeste, con especial atención a los núcleos de Jóver y La Barranquera. En coordinación con el área de Playas y Piscinas, que dirige Ángel Chinea, la Policía contará con una patrulla permanente después de las 18:00 horas, en que termina su labor el servicio de socorrismo. La medida se justifica en la evaluación del riesgo derivado de la situación de prealerta por mar de fondo y oleaje significativo.

“Aunque la bandera roja de prohibición del baño va a estar ondeando en nuestras piscinas naturales, la experiencia nos dicta que es necesario reforzar la vigilancia policial en todo el litoral porque siempre hay quien por desconocimiento o por imprudencia desoye los avisos de precaución”, asegura el concejal, quien recuerda que el estado de la mar en la costa del municipio está siendo monitorizado coordinadamente por las áreas de Playas y Piscinas, Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil

“La última previsión para este fin de semana, especialmente el sábado, confirma un episodio de mar muy adverso, con olas que pueden superar los 6 o 7 metros, vientos fuertes y condiciones de riesgo en todo el litoral, por lo que debemos insistir en nuestra recomendación de máxima precaución, evitando zonas de costa, piscinas naturales y áreas expuestas al oleaje, como paseos marítimos” indica Badel Albelo.