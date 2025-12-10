La Laguna formaliza su compromiso con la lucha canaria a través de la Cátedra Universitaria Emilio Rivero Rodríguez

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), y la Cátedra Universitaria Emilio Rivero Rodríguez de Lucha Canaria han iniciado los trámites para formalizar la incorporación del municipio como entidad promotora. El compromiso y respaldo del Consistorio refuerzan la doble vertiente sobre la que se sustenta la Cátedra: el apoyo institucional y el acompañamiento de las ciudades que albergan a las dos universidades públicas canarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Al mismo tiempo, pone de manifiesto la firme apuesta del municipio por la lucha canaria.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó que “este paso que damos junto a la Cátedra no es solo un acuerdo institucional, sino una declaración de intenciones. La Laguna quiere seguir siendo referente en la promoción de nuestros deportes vernáculos. La lucha canaria forma parte de nuestra identidad, y desde el Consistorio reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la colaboración entre instituciones y de cuidar este deporte para que siga ocupando el lugar que merece”.

Por su parte, el director de la Cátedra, Víctor Alonso, subrayó que “a lo largo de 2025 hemos desarrollado diversas iniciativas de carácter patrimonial en el municipio, como charlas, presentaciones de libros y la inauguración de placas conmemorativas. Además, cuatro estudiantes de la ULL, practicantes de lucha canaria, viajaron a León el pasado mes de julio para participar en un congreso científico y en unas jornadas de convivencia e intercambio de experiencias entre la lucha canaria y la lucha leonesa”.

Este acuerdo establece una hoja de ruta para el año 2026 que incluye, entre otras, acciones divulgativas, formativas o de asesoramiento e investigación que beneficien al ámbito de la lucha canaria del municipio lagunero. Así como poder desarrollar acciones de alcance más amplio donde el municipio tenga participación relevante.