La Laguna abre una ventana en Madrid a su legado universal a través de una exposición fotográfica

La Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid ha acogido la inauguración de la exposición fotográfica “25 años de La Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial”, un acto que marca el cierre de un año de celebraciones con motivo del 25 aniversario de su reconocimiento por la UNESCO. La muestra, integrada por una veintena de imágenes del fondo de la Concejalía de Patrimonio Cultural, permanecerá abierta al público hasta el 30 de diciembre para ofrecer una mirada íntima y estética sobre la riqueza arquitectónica, la vida cotidiana y la atmósfera singular de la ciudad tinerfeña.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, Rosa María Aguilar, y el concejal de Patrimonio Cultural de la localidad, Adolfo Cordobés, inauguraron una exposición que no solo quiere proyectar el valor patrimonial de la ciudad en la capital del Estado, sino que también quiere conectar con públicos estratégicos y con la comunidad canaria residente en Madrid, amplificando la voz de La Laguna más allá del Archipiélago.

Descubrir La Laguna desde dentro

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó en su intervención que, “con esta exposición, cerramos un año de celebraciones que han puesto en valor la singularidad histórica y cultural de nuestra ciudad. La Laguna no es solo un referente patrimonial de Canarias, sino un modelo urbano que inspiró a ciudades de todo el continente americano, y traer este valor histórico a la capital del Estado significa defender nuestra identidad más allá de las Islas y reforzar nuestro compromiso con la preservación de un legado que es universal”.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que “las fotografías que presentamos aquí son más que imágenes, son fragmentos de vida, de arquitectura y de historia que invitan a descubrir La Laguna desde dentro. Queremos que el visitante sienta la ciudad, que perciba su atmósfera única y que entienda por qué la UNESCO la reconoció como Patrimonio Mundial. Esta exposición es un puente entre Canarias y Madrid, pero también, entre nuestro pasado y nuestro futuro”.

Por su parte, la delegada del Gobierno de Canarias en Madrid, Rosa María Aguilar, señaló que “la Delegación se ratifica como altavoz de la identidad y del patrimonio canario con una muestra que es también un gesto de orgullo compartido con la comunidad canaria residente en la capital”. Asimismo, recordó que la exposición se enmarca en un programa conmemorativo que ha contado con el respaldo económico del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.

La inauguración reunió a representantes institucionales, medios de comunicación y miembros de la comunidad canaria residente en Madrid, que encontraron en este acto un espacio de identidad y orgullo compartido. La muestra, abierta hasta el 30 de diciembre con acceso libre y gratuito, constituye una oportunidad para que madrileños y visitantes descubran la esencia de La Laguna y comprendan el valor universal de su legado histórico y cultural.

Primera ciudad no amurallada del Renacimiento

La Laguna fue declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999 por ser el primer ejemplo de ciudad colonial no fortificada y diseñada íntegramente según un trazado inspirado en los ideales racionales y humanistas del Renacimiento. Este modelo urbano, concebido a finales del siglo XV, sirvió de referencia para la fundación de numerosas ciudades en Iberoamérica, desde Lima hasta Cartagena de Indias, lo que le otorga un valor excepcional como precedente en la historia del urbanismo.

Además de su trazado, la ciudad conserva un conjunto arquitectónico de gran riqueza y diversidad, con edificios civiles, religiosos y académicos que abarcan desde el siglo XVI hasta el XXI.

La vitalidad de su casco histórico, habitado y dinámico convierte a La Laguna en un ejemplo único de ciudad patrimonial viva. No es un museo al aire libre, sino un espacio en constante evolución, donde el patrimonio convive con la actividad cultural, educativa y comercial. Su autenticidad y estado de conservación han sido claves para el reconocimiento internacional y para que hoy sea la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias.