La Policía Local activa una campaña de inspección de establecimientos para garantizar que los juguetes a la venta cumplen las normas de seguridad

La Policía Local de La Laguna ha puesto en marcha una campaña de inspección en comercios del municipio para garantizar que los juguetes que se ponen a la venta durante el periodo navideño cumplan con todas las normas en materia de seguridad. Durante las próximas semanas, el operativo llevará a cabo de manera continuada un seguimiento en distintos establecimientos comerciales para efectuar un control en la comercialización de juguetes.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha impulsado esta campaña cuyo objetivo es proteger a los menores y asegurar que solo se comercialicen juguetes seguros en el municipio. “En una época en que el volumen de venta de juguetes se multiplica con motivo de las fiestas de Navidad y el día de Reyes, es necesario incrementar los controles para que los productos que llegan a los niños y niñas cumplan todos los controles de seguridad establecidos por la legislación”, asegura, apremiando a los comercios del sector “a ser escrupulosos en todo lo que tiene que ver con la comercialización de los juguetes”.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, indica que la campaña ‘Juguete Seguro’ ya ha dado comienzo con intervenciones en algunos establecimientos y se prolongará hasta el 6 de enero, festividad de los Reyes Magos. “Los agentes de la Policía Local tienen la directriz de incautar todos aquellos productos que puedan suponer un peligro de salud para los menores y de apercibir a los comercios que incumplan con la normativa en esta materia”, afirma.

El concejal envía también una recomendación a las familias para que no escatimen a la hora de elegir juguetes seguros para sus hijos. En especial a la hora de comprobar que el producto cuente con la marca CE (Conformidad Europea). Este indicativo es un símbolo por el que el fabricante declara bajo su responsabilidad que el producto, tras llevar a cabo un procedimiento de evaluación, ha cumplido con los requisitos esenciales de seguridad y salud que vienen recogidos en el reglamento europeo correspondiente al producto. La marca CE es responsabilidad principalmente del fabricante, pero también parcela de responsabilidad del representante, importador y distribuidor.

A la hora de adquirir un juguete, es conveniente también verificar la edad recomendada y las advertencias de uso, así como revisar el estado físico del producto. Además, es preferible comprar siempre en establecimientos de confianza y conservar el tique de compra para posibles reclamaciones posteriores.