Llega al Teatro Leal la adaptación de ‘La tuerta’, la popular novela de María del Mar Rodríguez

El Teatro Leal de La Laguna acoge la adaptación escénica de la novela ‘La tuerta’ de María del Mar Rodríguez, que ha alcanzado una gran popularidad en el Archipiélago desde su publicación en 2023. Tras su reciente estreno en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, la función recala en el Leal en una doble función este martes, día 9, y miércoles, día 10, a las 20:00 horas.

La obra relata la historia de un grupo de mujeres tinerfeñas que se ven obligadas a prostituirse para sobrevivir en la España de la posguerra. La versión de la actriz y directora Aranza Coello aborda la desesperación ante el hambre y las penurias de los años cuarenta y las diferencias entre las mujeres del bando ganador y el vencido.

Coello se sube al escenario junto a Eduardo Feria, Cristina Hernández Cruz y Sigrid Ojel para relatar las dos caras de la vida de la protagonista: la del prostíbulo en la calle Miraflores de Santa Cruz de Tenerife y la de su modesta vivienda que comparte con su hija y su tía.

Durante los años 1946 y 1947, periodo en el que se desarrolla la historia de ‘La tuerta’ en la isla de Tenerife, la población soporta una profunda crisis económica y la subsistencia, en un contexto de escasez crónica de alimentos, es la prioridad para sus habitantes. En estas circunstancias, en las que se grita por hambre y se calla por miedo, las perdedoras entre los perdedores son las mujeres con sus hijos e hijas.

Aranza Coello se formó como actriz en la Escuela de Actores de Canarias, formación que ha completado con distintos talleres y cursos nacionales e interna. Además, su interés por el movimiento le llevó a dedicarse también al ballet y a la danza contemporánea.

Su trayectoria como actriz profesional arranca a mediados de los años 90 y en 2003 funda la compañía Burka Teatro, donde centraliza su carrera con más de 25 espectáculos producidos. Autora y directora de proyectos de investigación sobre palabra y movimiento como ‘La batalla’ y ‘TheRoomToBe’. Escribe y dirige ‘¡Valientes!’ y el monólogo ‘Nos-otros. Historia de un secuestro’. Crea el colectivo artístico El patio de mi casa no es particular, sobre migración. Otros espectáculos de su autoría son ‘Desprendimiento’ y ‘Mala sangre’, para Estudio Guimerá.