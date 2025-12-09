La Laguna consolida su liderazgo en reciclaje de vidrio con un crecimiento del 7,6%

La Laguna ha logrado un incremento del 7,6% en la recogida de vidrio acumulada hasta octubre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, lo que supone 91,5 toneladas más. Este avance sitúa al municipio como uno de los que mejor evoluciona en Canarias en materia de reciclaje de vidrio.

El municipio cuenta ya con 188 ubicaciones para contenedores de vidrio, con una ratio que supera ampliamente el convenio estatal que recoge un contenedor por cada 225 habitantes. A cierre de 2024, La Laguna dispone de un contenedor por cada 203 habitantes, uno de los mejores datos de Canarias. Además, se continúa trabajando en la reserva de nuevos espacios para ampliación de nuevos puntos de reciclaje en todo el municipio.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destaca que los datos reflejan el compromiso creciente de la ciudadanía y el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento y los servicios de recogida. “Estos resultados demuestran que La Laguna avanza con paso firme hacia un modelo de ciudad más sostenible. El crecimiento del 7,6% en reciclaje de vidrio confirma que la ciudadanía responde cuando se le facilita información, cercanía y puntos adecuados para reciclar” señala el edil.

Medidas para seguir avanzando en reciclaje

Además, La Laguna pondrá en marcha una batería de acciones dentro de la estrategia EcoBarrios, enfocada en mejorar las cifras de reciclaje en 11 unidades censales del municipio, impactando a más de 7.500 viviendas y 17.300 habitantes, con campañas puerta a puerta, puntos informativos y buzoneo personalizado. El plan incluye también la propuesta de instalación de 15 nuevos contenedores en zonas de mayor potencial de mejora.

Como en años anteriores, se volverá a instalar su ya tradicional árbol de miniglús navideño, que se montará del 16 al 19 de diciembre en la esquina de la Iglesia de La Concepción en la confluencia de la calle El Tizón con la calle Adelantado. La campaña se desarrollará los días 17 y 18 de diciembre, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Fran Hernández subraya la importancia de la colaboración vecinal, “el incremento de 91,5 toneladas no sería posible sin la implicación de nuestros vecinos y vecinas. La Laguna está demostrando que cuando una comunidad se involucra, los resultados llegan y son visibles. Seguiremos apostando por campañas en los barrios, por más contenedores y por acciones de concienciación que nos permitan crecer aún más”.

El concejal también puso en valor el conjunto de actuaciones previstas, “vamos a reforzar las acciones informativas con EcoBarrios y recuperar el árbol de miniglús, que es ya un símbolo de nuestra apuesta por el reciclaje. Todo ello nos permitirá seguir liderando en Canarias en materia de sostenibilidad”.