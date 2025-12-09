La Laguna celebra la diversidad con una ‘masterclass’ de la artista internacional Angélica Dass

La Casa Anchieta de La Laguna, Bien de Interés Cultural y hogar de infancia de San José de Anchieta, fue escenario esta semana de los talleres Humanae, impartidos por la artista hispano-brasileña Angélica Dass en el marco de las Jornadas sobre Diversidad, Inmigración, Sostenibilidad y los Derechos de las Generaciones Futuras. La iniciativa reunió a educadores, familias y personas de diferentes edades en torno a una propuesta artística y educativa intergeneracional que reivindica la diversidad como patrimonio común.

Los talleres, con plazas limitadas para garantizar la cercanía y el trato directo, ofrecieron un espacio de creatividad y reflexión, en el que las personas participantes recrearon su propio color de piel y elaboraron un autorretrato, regresando simbólicamente a la infancia para mirar a los demás sin prejuicios.

Se celebraron dos sesiones diferenciadas: una dirigida a educadores y educadoras, con el objetivo de que puedan replicar la experiencia en las aulas, y otra intergeneracional, en la que niños, niñas y personas adultas compartieron dinámicas y reflexiones sobre identidad e igualdad.

"Somos una paleta infinita de tonos"

El concejal de Patrimonio Cultural de La Laguna, Adolfo Cordobés, destacó el valor simbólico de la iniciativa y su vinculación con el legado histórico de la ciudad, ya que “ha convertido la Casa Anchieta en un espacio vivo, donde el patrimonio dialoga con los valores universales de respeto y diversidad. La presencia de Angélica Dass y de su proyecto Humanae refuerza el compromiso de La Laguna, como Ciudad Patrimonio Mundial, con la defensa de la diversidad como parte esencial de nuestra identidad colectiva”.

Por su parte, Angélica Dass subrayó la importancia de vincular el arte con la educación y de cuestionar las etiquetas raciales tradicionales. “Humanae es un espejo en el que todos podemos reconocernos sin etiquetas. No somos blancos, negros, amarillos o rojos: somos una paleta infinita de tonos, cada persona es única. Con estos talleres, buscamos que cada persona reflexione sobre cómo nos han enseñado a mirar a los demás y cómo podemos desaprender prejuicios para construir una sociedad más inclusiva”.

Estos talleres no solo complementaron y reforzaron las Jornadas, sino también, la exposición Humanae de esta artista internacional, que llega por primera vez a Canarias y que estará abierta al público hasta el 25 de enero de 2026, con acceso libre y gratuito. Esta propuesta forma parte del programa conmemorativo que ha organizado La Laguna por el 25 aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial y que cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.

Los horarios de visita de la exposición y toda la información sobre este proyecto reconocido internacionalmente están disponibles en la web institucional de este programa.