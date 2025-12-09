Los exteriores del CEIP Camino Largo estrenan un mural dedicado a la infancia lagunera

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna cuenta desde este mes de diciembre con un nuevo mural dedicado a la infancia del municipio y su relevancia dentro del conjunto de la sociedad actual. La obra, que cuenta con la firma del artista urbano Erik Air y está emplazada en los exteriores del CEIP Camino Largo, da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por los representantes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del municipio.

El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, visitó recientemente este mural acompañado de la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, además de distintos representantes del Consejo, miembros de la Corporación local y el propio autor de esta creación. Gutiérrez remarcó que “esta iniciativa es un ejemplo de cooperación y consenso de los niños y niñas y adolescentes que cada año nos transmiten sus inquietudes y nos hacen llegar aportaciones tan novedosas como este homenaje a la infancia lagunera”.

Por su parte, María Cruz, detalló que “este mural de grandes dimensiones no sólo pretende embellecer el entorno, sino despertar emociones y consciencias, generando reflexión entre todas las personas que pasan por este espacio, especialmente las familias que acuden a este centro educativo y al pabellón anexo”.

Por último, Erik Air explicó el proceso de creación de este mural, que cuenta con unos dos metros y medio de altura y una superficie total de 144 metros cuadrados. En esta composición, el artista quiso plasmar parte de su infancia y el valor de los juegos tradicionales frente a la irrupción de las nuevas tecnologías, que han ido ganando espacio como elemento de entretenimiento entre las jóvenes generaciones.

Así es el artista Erik Air

Erik Air es un artista urbano criado en el barrio lagunero de Finca España, que recientemente ha sido reconocido como uno de los mejores muralistas del mundo por la prestigiosa plataforma especializada ‘Street Art Cities’. Dentro de sus especialidades, se encuentran los murales de gran formato, en los que ha plasmado su creatividad y su visión sobre distintas realidades sociales.

Actualmente, ejerce como tutor externo para las prácticas de empresa de la asignatura de Revestimiento Mural, tanto en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna como en la escuela de arte Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife. Entre sus distintos trabajos, ha colaborado con marcas reconocibles de prestigio mundial como Pepsi, Ducati o Amazon.