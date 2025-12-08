«Desesperantemente lento»: escollos administrativos atascan la rehabilitación del convento de Santo Domingo de La Laguna

El antiguo convento de Santo Domingo, un inmueble de honda historia del casco de La Laguna, continúa a la espera de la ejecución de las dos últimas fases de su rehabilitación. Transcurren los años y los trabajos no terminan de arrancar. Este viernes, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, no solo admitió la realidad de los hechos, sino que adjetivó el problema e hizo un relato de escollos administrativos que dejó un panorama poco halagüeño.

«Desesperantemente lento», calificó Cordobés el ritmo al que avanza el proyecto. Lo hizo durante la rueda de prensa de presentación de lo que han denominado Manual de 50 Iniciativas Innovadoras en la Ciudad Histórica Patrimonio de la Humanidad de La Laguna. Se trata de una recopilación de medio centenar de acciones desarrolladas en los últimos años. Hay de todo un poco: la Oficina de Gestión Integral de la Ciudad Histórica, la recuperación de la portada de la Casa del Corregidor, las actuaciones en la Casa Anchieta, una reunión con el Icomos, iniciativas dirigidas a distintos colectivos, el desarrollo de un videojuego...

Dos fases en una

«La Laguna se coordina con distintas administraciones públicas para lograr la rehabilitación total del exconvento de Santo Domingo», recoge una de las 50 acciones. Y fue ahí, preguntado al respecto, cuando el concejal de Patrimonio Cultural manifestó que cuando llegó al cargo intentó impulsar el modificado que permitirá desarrollar las obras que restan en el inmueble. En concreto, la previsión es que la última fase que se establecerá englobe las dos restantes.

Cordobés precisó que «ahora mismo está en pleno debate entre el Área de Obras, la Oficina de Gestión del Casco Histórico y la Comisión Insular de Patrimonio, decidiendo si el proyecto de intervención es adecuado a un BIC como es el exconvento de Santo Domingo». Y añadió: «Tiene tal nivel de protección que es muy complicado intervenir en él».

Previsiones

Más en detalle, el edificio, que alberga oficinas del consistorio y salones de actos y para exposiciones, fue progresivamente restaurado, pero desde hace años restan las dos fases anteriormente mencionadas. El Ayuntamiento anunció en verano de 2024 la contratación de la redacción del proyecto de ejecución y la dirección de obra de estas actuaciones de rehabilitación por un importe de algo más de 100.000 euros. Este paso era fundamental para la actualización del documento, debido a que había sido redactado en 2018. En octubre de 2024, y coincidiendo con la visita a la Ciudad de los Adelantados del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se anunció que los trabajos empezarían en 2025 y que estaba previsto que concluyesen en 2026.

Posteriormente, el tiempo empezó a transcurrir sin que se produjesen avances de relevancia. Ya en junio de este año, fuentes oficiales del Ayuntamiento afirmaron que el proyecto para la mejora de este inmueble se encontraba en fase de evaluación por parte de la Comisión Insular de Patrimonio. Seis meses después, la situación es similar.