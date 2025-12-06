El Teatro Leal y la compañía Zálatta estrenan ‘Encrucijadas. Un espejo lejano’, una obra de Cirilo Leal

El Teatro Leal de La Laguna acoge este lunes, 8 de diciembre, el estreno de ‘Encrucijadas. Un espejo lejano’, una obra del dramaturgo Cirilo Leal que constituye un homenaje al recinto escénico lagunero, y al mundo del teatro en general. Se trata de la primera producción propia del Leal, en coproducción con la compañía lagunera Zálatta, que dirige Telesforo Rodríguez, responsable también de este montaje. La función, con entrada libre previa retirada de invitaciones, dará comienzo a las 20:30 horas.

‘Encrucijadas. Un espejo lejano’ presenta la historia de viejo teatro que está a punto de abrir de nuevo sus puertas al público tras largos años de cierre. El viejo Acomodador aguarda con expectación la venida del Mecenas, el benefactor que erigió el teatro. Sin embargo, el Embaucador intentará impedir ese encuentro por cuanto pudiera obstaculizar sus plenes de convertir el edificio en espacio comercial. Para la concepción de la pieza se ha contado con el asesoramiento del escritor e investigador Julio Torres, autor del libro ‘Teatro Leal, la historia de una ciudad a través de su teatro’.

La primera producción propia del teatro lagunero

Desde el Ayuntamiento de La Laguna, el concejal de Cultura y director del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, Adrián del Castillo, celebra “esta primera producción propia del Teatro Leal, que queremos seguir desarrollando de la mano de compañías señeras de nuestra isla, como Zálatta, para poner en pie textos destacados de la dramaturgia canaria, como es esta pieza de Cirilo Leal”.

El montaje está protagonizado por Héctor Armas, Inés Rodríguez, Wame Gutiérrez, Eva González y Leticia Torres. El diseño de escenografía es de Fabián Lomio y el vestuario y la caracterización corren a cargo de Ana María Márquez.

Un autor de altura para una compañía de altura

Cirilo Leal Mujica es psicólogo, periodista, guionista de televisión y autor dramático. Premio Réplica de Honor de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias, ha centrado su trayectoria en el rescate de la memoria, vivencias y tradiciones que ha volcado en textos dramáticos, reportajes periodísticos, novelas y piezas audiovisuales. Ha escrito guiones y dirigido series documentales de televisión. Participa en proyectos de rescate y difusión de la memoria popular. Entre sus obras teatrales, inspiradas en historias de vidas, destacan ‘Las Lanchas Rápidas’, ‘El Indiano’ y ‘La Ciudadela’ (con las que logró de manera sucesiva el Premio de Teatro Francisco Martínez Viera en tres ocasiones); ‘La Conjura’ (Premio Ángel Guimerá); ‘La Querencia’ (Premio Domingo Pérez Minik); ‘La Carnada’ (Premio Ciudad de La Laguna, 1996); ‘El Espacio de los Desvelos’ (galardonado nuevamente con el Pérez Minik de la Universidad de La Laguna); ‘La danza de la sabina’ (2009); ‘Va el alma por pasar’; ‘La galería’, ‘Historia de la viña del loro’, entre otros muchos textos dramáticos. Sus obras han sido representadas, además del ámbito regional y nacional, en Alemania, Francia, Cuba, Argentina, Portugal, Bélgica y Venezuela. Es autor de la novela ‘Las lenguas cortadas’.

La compañía Zálatta Teatro nace 1988, de la unión del actor, director y productor Telesforo Rodríguez y la actriz, cantante y productora Eva González. En su propósito itinerante, Zálatta Teatro ha llevado sus propuestas teatrales a diferentes teatros, salas, festivales y ferias de carácter nacional e internacional. Sus obras se han podido ver en toda Canarias, en diversas regiones de la península, y países como Portugal, Argentina, Colombia.

Su formato de producción y distribución tiene un carácter de creación de espectáculos del pequeño y mediano formato, que va desde el teatro clásico, al teatro contemporáneo pasando por el teatro familiar. Dentro de sus objetivos es la creación de público, por ello desarrolla diversos talleres de formación y visibilizarían de las artes escénicas, además de la creación desde el año 2017 de su propia sala privada en Las Mercedes: Zálatta Espacio Escénico, que tiene una capacidad para 33 espectadores donde además de desarrollar su labor docente, realiza una temporada permanente que va desde septiembre a junio de cada año. Unos 50 espectáculos han sido producidos y distribuidos por Zálatta Teatro, además de realizar varias co-producciones. Otra de las apuestas de la compañía es, desde hace cinco años, el Festival de Teatro de Tegueste.