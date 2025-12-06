‘La Recovita de Navidad’ abre sus puertas con más productos navideños en una nueva edición en La Laguna

La Laguna inauguró una nueva edición de La Recovita de Navidad en la plaza Hermano Ramón, donde permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre con una propuesta ampliada de artesanía local, artículos navideños elaborados a mano y un entorno renovado que vuelve a situar este espacio como uno de los puntos más destacados del programa festivo del municipio. La apertura oficial reunió a público, expositores, así como a representantes municipales que dieron inicio a esta cita ya consolidada en el calendario navideño lagunero.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, participó en el recorrido inaugural, destacando el valor que La Recovita aporta al municipio durante estas fechas. “La Recovita de Navidad es un ejemplo del compromiso de La Laguna con la creación local y con la puesta en valor del talento que tenemos en nuestra ciudad. Este espacio atrae público, dinamiza la actividad económica y forma parte esencial del ambiente cercano y familiar que define nuestra Navidad”, señaló. El regidor subrayó también la importancia de seguir apostando por eventos que conecten tradición, creatividad y participación ciudadana.

El alcalde añadió que “la combinación de artesanía, tradición y cercanía convierte esta feria en una propuesta única que complementa el alumbrado navideño y el conjunto de actividades que ofrece La Laguna en estas fechas. La Recovita refuerza nuestra identidad y consolida un modelo de Navidad que impulsa la cultura local y el comercio del centro histórico”.

Por su parte, la concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó el trabajo de quienes participan en esta edición. “Cada puesto refleja el cuidado, el oficio y la dedicación. La Recovita ofrece artículos únicos y una ambientación diseñada para que residentes y visitantes disfruten de una experiencia cercana, auténtica y vinculada a nuestras tradiciones”, afirmó. La edil subrayó además que la feria “se integra de manera natural en el recorrido navideño del municipio, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes pasean y disfrutan del casco histórico durante estas fechas”.

Productos navideños de proximidad local

La muestra reúne este año una selección destacada de productos que abarcan decoración navideña, repostería, cerería, diseño textil, ilustración, microartesanías y piezas creadas con técnicas tradicionales y contemporáneas. Todo el material expuesto ha sido elaborado por las personas participantes, lo que convierte a La Recovita en una de las pocas ferias navideñas en las que el público encuentra un 100% de producto artesano.

La feria permanecerá abierta todos los días de 10:00 a 22:00 horas, invitando a residentes y visitantes a disfrutar de un recorrido que combina tradición, creatividad y el ambiente característico de estas fechas en La Laguna. Desde su creación, La Recovita de Navidad ha reforzado el atractivo navideño del municipio y continúa consolidándose como uno de los espacios más valorados del programa festivo.