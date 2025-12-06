La Laguna y El Rosario celebran el hermanamiento de sus mayores

La Laguna y El Rosario celebran este sábado, 6 de diciembre, un acto de hermanamiento entre los mayores de ambos municipios. Cientos de personas se han congregado desde el mediodía en la lagunera plaza del Tranvía, en La Cuesta, en un acto en el que el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, han reafirmado los vínculos que unen a ambos municipios. La jornada también ha contado con la participación de la concejala de Bienestar Social de La Laguna, María Cruz; las concejalas de Acción Social, Fátima Gutiérrez, y Educación, Esther García, de El Rosario; y de varios ediles de la corporación lagunera.

Al comienzo del acto, Luis Yeray Gutiérrez explicó que este encuentro “nace de la petición de los propios colectivos y asociaciones de mayores”, en el marco de la celebración del 25º aniversario de la declaración de la ciudad de La Laguna como Patrimonio Histórico de la Humanidad. “La Laguna y El Rosario se encuentran ligados por la historia y siempre hemos mantenido una magnífica relación. Actos tan participativos como el de hoy nos invitan a seguir estrechando ese vínculo que nos une”.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, expresó que “este encuentro de hermanamiento entre nuestros mayores de El Rosario y de La Laguna tiene un significado profundo. La Esperanza siempre ha mantenido una relación directa y entrañable con la ciudad de los Adelantados. Nuestras lecheras caminaban estos caminos llevando la leche, compartiendo sus productos y tejiendo, a través del comercio, la historia común que hoy seguimos honrando".

"También muchos de nosotros”, prosiguió Gil, “avanzamos en nuestros estudios en la ciudad de Aguere. Por eso, la cercanía humana, cultural y afectiva ha hecho que La Laguna siempre haya sido la ciudad referente para el esperancero y este hermanamiento no hace sino reafirmar este camino juntos".

Esta jornada festiva busca fortalecer lazos comunitarios y fomentar el envejecimiento activo de este sector de la población. El programa de esta cita incluirá actuaciones humorísticas, distintos reconocimientos al municipio invitado, conciertos en directo, almuerzo y varias sesiones de baile como broche festivo a esta ocasión tan especial para ambas localidades.

“Este tipo de encuentros también nos brindan la oportunidad de reconocer el papel activo que desempeñan nuestros mayores en la vida social y cultural del resto de la ciudadanía, aglutinando conocimientos vitales y habilidades valiosas para poner en valor y preservar nuestro patrimonio cultural e histórico”, indicó María Cruz.