La Laguna presenta ‘Luces de La Laguna’, un juego interactivo que invita a descubrir el municipio a través del alumbrado navideño

El Ayuntamiento de La Laguna presentó el juego interactivo Luces de La Laguna, una herramienta creada por la concejalía de Servicios Municipales que permite recorrer diferentes puntos del municipio mediante retos, pistas y dinámicas de realidad aumentada vinculadas al alumbrado navideño. La iniciativa propone un recorrido gamificado en el que cada punto del mapa se activa a través de códigos visuales, acertijos y pruebas que desbloquean nuevos contenidos y permiten avanzar en la historia del juego.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “esta propuesta supone una manera diferente de vivir la Navidad en nuestro municipio, combinando participación ciudadana, dinamización y una experiencia accesible para todos los públicos”.

Diferentes pruebas para disfrutar en familia

La primera es un itinerario en el centro histórico, con pruebas vinculadas a elementos del alumbrado. La segunda recorre distintas localidades del municipio e incorpora contenidos específicos relacionados con cada entorno.

Hernández añadió que “queremos que vecinos, vecinas y visitantes puedan recorrer La Laguna de forma más interactiva, aprovechando el potencial del alumbrado para crear un juego que invita a explorar, descubrir y compartir la experiencia con familia y amigos”.

El desarrollador del proyecto, Javier González, explicó que “Luces de La Laguna es un proyecto diseñado para que cualquier persona pueda disfrutarlo sin conocimientos previos. Solo hay que seguir las pistas, localizar los puntos y dejarse guiar por las dinámicas de realidad aumentada”.

González subrayó que “el recorrido combina tecnologías interactivas con elementos muy reconocibles del alumbrado, lo que facilita que la experiencia sea intuitiva, educativa y entretenida para todas las edades”.

El juego ya está disponible para su uso gratuito y podrá disfrutarse durante toda la campaña navideña. Cada participante podrá elegir su ruta y avanzar a su ritmo, completando los retos y viviendo una experiencia distinta en cada punto iluminado del municipio.