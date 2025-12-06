La Laguna inicia las obras del nuevo parque infantil de Los Baldíos, un espacio moderno y accesible junto al Centro Ciudadano

La Laguna ha comenzado las obras del nuevo parque infantil de La Frescura previsto en el entorno del Centro Ciudadano de Los Baldíos, un proyecto que transformará una parcela actualmente degradada en un espacio público equipado con zonas de juego, áreas verdes y senderos accesibles. La iniciativa responde a una demanda vecinal y permitirá dotar al barrio de un recurso esencial para el ocio y la convivencia familiar.

El nuevo parque de más de 1.100 metros cuadrados incorporará una zona de juegos infantiles, adaptada a diferentes edades, con pavimentos amortiguadores, mobiliario adecuado y áreas sombreadas que mejorarán el confort y la seguridad de los más pequeños. Además, se plantará arbolado y se adecuará el terreno para facilitar la movilidad interna y garantizar la accesibilidad en todo el recinto.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “este proyecto supone un paso importante para seguir ampliando los espacios públicos destinados al disfrute familiar, especialmente en los pueblos y barrios donde no existían alternativas cercanas. Queremos ofrecer infraestructuras de calidad, seguras y accesibles, que formen parte del día a día de nuestros vecinos y vecinas”.

Hernández añadió que “el parque infantil de Los Baldíos permitirá recuperar un espacio en desuso y convertirlo en un lugar pensado para la socialización, el juego y la convivencia. Es una actuación muy esperada que mejorará notablemente el entorno del Centro Ciudadano y reforzará su papel como punto de encuentro del barrio”.

La intervención incluye también la limpieza integral del terreno, la eliminación de vegetación en mal estado, la creación de nuevos recorridos internos y la instalación de elementos que favorezcan un uso cómodo y seguro del espacio junto con varios tagorores. Todo ello permitirá generar un entorno ordenado y adecuado para la actividad familiar.

Asimismo, el diseño del parque facilitará la integración del Centro Ciudadano con su entorno inmediato, creando un espacio complementario que refuerce la actividad sociocultural de la zona. La actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora y modernización de los parques infantiles del municipio.

El Ayuntamiento de La Laguna recuerda que estas obras forman parte del compromiso del área de Servicios Municipales para mejorar los espacios públicos y ofrecer infraestructuras que favorezcan la convivencia, el bienestar infantil y el dinamismo de los barrios.