La Laguna convierte su experiencia como única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias en un modelo exportable

La Laguna ha presentado el Manual de 50 Iniciativas Innovadoras en la Ciudad Histórica Patrimonio de la Humanidad, un documento que consolida el liderazgo regional del municipio en gestión patrimonial y lo reafirma como laboratorio de buenas prácticas que pueden ser replicadas por otras ciudades patrimonio. La publicación, impulsada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, ordena y visibiliza las actuaciones más ejemplares desarrolladas en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta de gestión, comunicación y reputación que busca reforzar la proyección de La Laguna en materia de concienciación, accesibilidad, sostenibilidad e innovación.

El concejal de Patrimonio Cultural y Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, y la consultora de accesibilidad y sostenibilidad Noemí Delgado, responsable del equipo redactor, expusieron los detalles de este documento, que pone en valor el trabajo conjunto de técnicos, responsables públicos y ciudadanía, y que reafirma la voluntad de La Laguna de seguir siendo una ciudad patrimonial abierta, viva, inclusiva y en constante evolución.

Adolfo Cordobés señaló que el manual es “mucho más que un testimonio de lo que significa ser Ciudad Patrimonio Mundial. Demuestra que La Laguna no se limita a conservar su legado, sino que lo habita y lo comparte, y posiciona a la ciudad como ejemplo de innovación y de unas buenas prácticas que son replicables en otras urbes patrimonio, fortaleciendo alianzas con UNESCO, ICOMOS, CICOP y el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España”.

Además, Cordobés valoró que las iniciativas recogidas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la movilidad sostenible y el urbanismo táctico hasta la reducción de emisiones y la accesibilidad universal. “Un patrimonio solo es universal si puede ser vivido y comprendido por todas las personas”, dijo, recordando los premios europeos que avalan el modelo inclusivo de La Laguna.

Criterios objetivos de impacto

La consultora Noemí Delgado, responsable del equipo redactor, explicó el proceso de elaboración de este documento, que no solo recopila acciones, sino que las contextualiza y las mide en términos de resultados.

“Partimos de un análisis exhaustivo de expedientes, planes y proyectos desarrollados por la administración local, a lo que sumamos entrevistas con equipos técnicos, consultas con expertos y aportaciones de entidades. Además, cada iniciativa fue evaluada con criterios objetivos de impacto social, sostenibilidad, replicabilidad, innovación y contribución al Valor Universal Excepcional de La Laguna”, explicó.

El manual se estructura en apartados temáticos que abarcan gobernanza, conservación del patrimonio, proyectos de rehabilitación, trabajo coordinado con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, alianzas institucionales, formación, sensibilización, innovación y eventos destacados.

Entre las iniciativas recogidas, se incluyen la creación de la Oficina de Gestión Integral del Casco Histórico, el primer Plan de Gestión, la rehabilitación de espacios emblemáticos, la protección del patrimonio inmaterial o proyectos educativos e innovadores.

La publicación se concibe como una carta de presentación de La Laguna al mundo, consolidando su liderazgo en accesibilidad y sostenibilidad, reforzando su candidatura a subvenciones y programas europeos, y proyectando su imagen como ciudad viva y comprometida con su historia y su ciudadanía.