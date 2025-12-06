Los entresijos del ‘Himno de La Laguna’, una obra compuesta en una terraza

El Himno de La Laguna, compuesto por el director de orquesta tinerfeño Diego Navarro, fue interpretado por primera vez el pasado jueves coincidiendo con el cierre de los actos del XXV aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Lo que se vio fue una puesta en escena solemne y un público entusiasmado; detrás, y según las explicaciones que aporta su autor, hay numerosos entresijos, curiosidades y significados más o menos discretos.

Su letra reza: «Aguere ‘civitas pacis’ / Aguere ‘urbs mundi’ / Aguere ‘civitas sapientiae’ / Aguere ‘exemplaris civitas’» o, lo que es lo mismo, «Aguere ciudad de la paz / Aguere ciudad del mundo / Aguere ciudad de la sabiduría / Aguere ciudad modelo». Navarro apunta que el uso del latín en las cuatro frases del texto que canta el coro «es un guiño para con la profunda tradición sacra de la ciudad, más allá de ser el idioma aplicado al canto coral por excelencia». Se trata, dice, del «idioma de la intelectualidad, el lenguaje culto que relacionamos con el concepto de ‘ciudad de la sabiduría’».

Solemne

La intención de Navarro era que el himno tuviese «un marcado carácter solemne, noble, de enorme majestad por la historia acontecida durante cinco siglos y también festivo». Entiende el músico que «La Laguna siempre ha sido una ciudad amante de la celebración y, en este sentido, el punto culminante son las fiestas del Cristo, con sus grandes fuegos artificiales». Y prosigue: «Esa alegría, esa celebración repleta de euforia, también está presente en la obra».

«Como toda pieza orquestal cantada en la que participa un coro mixto, quise aplicar un planteamiento dual en el que, por un lado, el coro cantara la sección principal del tema sin texto y, por otro, incluir en una segunda sección cuatro frases traducidas al latín, que ejemplifican el sentir de esta celebración del XXV aniversario de la concesión del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco», manifiesta. La palabra ‘Aguere’, «la denominación ancestral de la ciudad», encabeza cada frase.

Campanas

Trató Navarro de que el himno «respirara La Laguna» y buscó algún elemento que estuviera «íntimamente relacionado con la ciudad, algo que los laguneros sintieran como suyo, como tradición e historia». Y fue ahí que optó por empezar la composición con las campanas de La Concepción. «Decidí centrarme en la universalidad del himno huyendo de clichés sonoros propios de nuestras islas, con el objetivo de crear una pieza que destilara emoción, así como la esencia y orgullo de los cinco siglos de historia de San Cristóbal de La Laguna», agrega.

Todo lo anterior empezó a tomar forma en el entorno de La Concepción. «Este himno fue escrito los pasados 21 y 22 de octubre de 2025, aquí, en La Laguna», indica el compositor. «Durante dos días, y desde muy temprano, quise respirar a esta ciudad mientras escribía esta composición», expresa. En particular, decidió sentarse en una terraza de la calle El Tizón, en el entorno de La Concepción. «Allí pasé largas horas de concentrada escritura durante dos días, hasta que lo terminé antes de la medianoche», asegura.

Al pleno del jueves

Cree Diego Navarro que resultó «una melodía bella y repleta de emoción, un tema que pudiera ser eterno y quedar por siempre en la memoria colectiva de los laguneros». Para que eso sea posible, ahora el siguiente paso será que el himno vaya al pleno del próximo jueves del Ayuntamiento de La Laguna. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, registró el viernes la correspondiente moción. Esta consta de cinco acuerdos. El primero y más importante es el de «aprobar como himno oficial de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna el Himno de San Cristóbal La Laguna compuesto por el compositor tinerfeño don Diego Navarro Reyes».

Se une a lo anterior «procurar su interpretación, ya sea en su versión sinfónica o en su adaptación para banda de música en las solemnidades oficiales del municipio» y «conservar la partitura original en el Archivo Histórico de la ciudad, para que quede a disposición de la ciudadanía y de las generaciones futuras».

El precio

Una pregunta que queda en el aire es cuánto costó el himno. Este periódico preguntó el viernes al grupo de gobierno sin obtener respuesta. «Vamos a preguntar en el pleno cuál ha sido el coste para este ayuntamiento», avanzó el portavoz del PP, Juan Antonio Molina. «También tenemos dudas de por qué se ha contado con ese compositor y no con otro», planteó, antes de lamentar que le parece un himno «que no representa a La Laguna».