El Día Internacional del Voluntariado se vive en La Laguna para reivindicar el papel de las entidades del tercer sector

El Ayuntamiento de La Laguna ha celebrado este viernes un acto de reconocimiento a las entidades del tercer sector con motivo del Día Internacional del Voluntariado. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez y la concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz, presidieron el acto celebrado en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo donde se congregaron representantes de las más de 50 asociaciones y organizaciones no gubernamentales que forman parte del Consejo del Voluntariado de La Laguna.

Luis Yeray Gutiérrez ha reconocido “el trabajo impagable de las entidades del voluntariado en nuestro municipio”, que constituyen “un ejemplo de compromiso y solidaridad” y ha reiterado “el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna a la labor que realizan en sectores donde hace falta la máxima implicación personal, como el acompañamiento a las personas mayores, a los más necesitados, en la educación o en la defensa del medioambiente”.

Un acto con máxima representación del tercer sector

El acto ha contado con la lectura de distintos manifiestos a cargo de las asociaciones Kaua, Asocide y Frater, y de un manifiesto institucional leído por María Cruz, quien ha explicado que la jornada pretende “reconocer públicamente el trabajo de tantas personas y entidades que, de forma generosa, dedican su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de los demás”.

“Sabemos que el trabajo voluntario no siempre es fácil, que requiere compromiso, constancia y mucha dedicación. Y sabemos también que, sin ustedes, muchas iniciativas no serían posibles”, se asegura en el texto del manifiesto institucional, recalcando que “nuestro compromiso como institución es seguir apoyando el voluntariado, facilitar espacios de colaboración y trabajar juntos para que cada vez más personas se animen a participar”.

María Cruz recuerda que este compromiso “se materializa en una línea de subvenciones nominativas a entidades del tercer sector”, que en el presupuesto municipal para el ejercicio 2025 han contado con una aportación de 1.124.937 euros para proyectos relacionados con la gestión de residencias de personas mayores, asilos, discapacidad, y atención a las personas mayores y a la infancia, entre otras. Igualmente, se han destinado ayudas de emergencia social para atender necesidades básicas (741.084 euros), además de sendos proyectos con entidades para cubrir necesidades básicas como alimentación y alojamiento (Cruz Roja con 304.000 euros y Cáritas con 135.606 euros).