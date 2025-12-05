Una placa distintiva recordará el 25 aniversario de La Laguna como Patrimonio Mundial en la plaza del Adelantado

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha inaugurado la placa conmemorativa del 25 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial, una estela distintiva que permanecerá en la plaza del Adelantado como recordatorio de esta importante efeméride. El acto, que reunió a autoridades, representantes culturales y vecinos, abrió la última jornada de celebraciones por el primer cuarto de siglo con este reconocimiento de la UNESCO, que se despedirá con la ceremonia institucional de esta noche en el Teatro Leal.

“Esta placa es un símbolo de la memoria compartida y del orgullo de una ciudad que ha sabido conservar su esencia sin renunciar a la vida contemporánea. Cada aniversario nos recuerda que el patrimonio no es solo piedra y trazado urbano, sino la historia viva de quienes lo habitan y lo cuidan día a día”, destacó el alcalde durante la inauguración.

25 años de reconocimiento

La designación de San Cristóbal de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial se produjo el 2 de diciembre de 1999, durante la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO celebrada en Marrakech. La candidatura se sustentaba en el valor universal excepcional de su trazado urbano renacentista, concebido a finales del siglo XV como la primera ciudad planificada de Canarias y modelo exportado posteriormente a América.

La Laguna fue reconocida como un ejemplo único de ciudad no fortificada, diseñada con criterios racionales y humanistas, que anticipaba los principios de convivencia y apertura que marcarían la modernidad.

La decisión fue fruto de un intenso trabajo institucional y académico, en el que participaron especialistas de la Universidad de La Laguna y representantes del Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de España. La UNESCO destacó la autenticidad del casco histórico, que conserva intacto su plano fundacional y un valioso conjunto arquitectónico de más de 600 edificios, además de su papel como puente cultural entre Europa y América.

Con esta inscripción, La Laguna se convirtió en la primera ciudad canaria en recibir este reconocimiento internacional, situándose en un selecto grupo de urbes con valor universal excepcional.

Dos días después, el 4 de diciembre de 1999, la ciudad celebró la noticia con actos solemnes que marcaron el inicio de una tradición. Ese día se realizaron las primeras salvas de honor y el repique de campanas en los templos del casco histórico, un gesto simbólico que, desde entonces, se repite cada año para recordar la efeméride.

Desde entonces, el 4 de diciembre se ha consolidado como el día conmemorativo de La Laguna como Patrimonio Mundial, con ceremonias institucionales, actos culturales y celebraciones comunitarias que refuerzan la memoria colectiva y el orgullo ciudadano. Así, la ciudad no solo recuerda la decisión de la UNESCO, sino que reafirma cada año su compromiso con la conservación, la difusión y la vivencia de un patrimonio que pertenece tanto a sus habitantes como al mundo entero.

Y como cada 4 de diciembre, a las 12:00 horas se realizaron las tradicionales salvas de honor y el repique de campanas, reforzando el simbolismo de la fecha en la memoria colectiva lagunera.