La Laguna celebra este fin de semana la VII Feria de la Adopción con actividades, talleres y desfiles para todas las edades

La Laguna celebrará este fin de semana la VII Feria de la Adopción, una cita consolidada en el calendario municipal que regresa a la Plaza de La Concepción los días 6 y 7 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas, con una amplia programación dirigida a todas las edades. La iniciativa, organizada por la concejalía de Medio Ambiente, tiene como objetivo fomentar la adopción responsable, dar visibilidad a los animales que buscan un hogar e impulsar el trabajo que realizan las protectoras y el voluntariado del municipio.

El concejal de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Domingo Galván, anima a la ciudadanía a participar y recuerda que “la feria es un encuentro muy especial para las familias y para todas las personas que sienten un compromiso real con el bienestar animal. Es un espacio donde se aprende, se comparte y, sobre todo, se da una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan”.

Además, las concejalías de Medio Ambiente y Servicios Municipales trabajan de manera coordinada para continuar mejorando el bienestar animal en La Laguna, impulsando acciones conjuntas y la creación de nuevos espacios de esparcimiento y parques caninos en distintos pueblos y barrios del municipio. Esta colaboración permite avanzar en líneas de actuación compartidas que fomentan una convivencia responsable, la mejora del entorno urbano y el cuidado de los animales.

En este sentido, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que “estamos trabajando de la mano para que el municipio cuente con más y mejores espacios destinados a los animales, especialmente parques caninos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía”. Añadió que “nuestro objetivo es seguir creando lugares seguros, accesibles y bien equipados en distintos puntos de La Laguna, para que las familias con animales dispongan de zonas adecuadas donde pasear, socializar y disfrutar del entorno ya tenemos 21”.

Charlas y actividades para unas jornadas solidarias

La feria contará con una zona solidaria de protectoras, talleres familiares, recogida de alimentos y una programación de actividades que incluye exhibiciones, charlas y desfiles de animales en adopción. El sábado se celebrará un desfile de animales en adopción a las 12:00 horas, seguido de charlas especializadas sobre gestión ética felina, bienestar equino y cuidados de conejos. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar una exhibición sobre obediencia y sus beneficios, a cargo de Miguel Mallorquín.

El domingo se repetirá el desfile de animales en adopción a las 12:00 horas, y a las 16:00 horas se impartirá un taller de manejo de correa, a cargo de la especialista Fenya Mentzy.

La feria mantiene su espíritu solidario y educativo, retomando el éxito de la pasada edición, en la que se recogió una tonelada de alimentos donados gracias a la participación de cientos de personas. Galván destaca que la programación está pensada “para que tanto niños como adultos puedan disfrutar de un fin de semana diferente, con contenido educativo, actividades prácticas y la posibilidad de conocer a muchos animales que buscan un hogar responsable”.