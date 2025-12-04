Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rubens Ascanio deja el acta de concejal de Unidas en La Laguna por un acuerdo de rotación

Saúl Alberola será el nuevo edil de la formación, mientras que Idaira Afonso continuará en el cargo

Rubens Ascanio y Luis Yeray Gutiérrez, este jueves.

Rubens Ascanio y Luis Yeray Gutiérrez, este jueves. / El Día

Domingo Ramos

La Laguna

El hasta ahora concejal de Unidas se Puede Rubens Ascanio cierra su etapa en el Ayuntamiento de La Laguna. El edil registrará este viernes su renuncia al acta en cumplimiento de un acuerdo interno de la coalición Unidas, según confirmó Ascanio este jueves. Le sustituirá Saúl Alberola, siguiente en la lista electoral, perteneciente a Izquierda Unida y que ya había trabajado para Unidas.

El relevo responde a un pacto suscrito al inicio del mandato por las formaciones que integran Unidas se Puede (Podemos, Sí se Puede e Izquierda Unida). Según se había conocido, la decisión inicial era que se produjese una rotación de concejales una vez transcurridos los dos primeros años de mandato. No obstante, y según indicó Rubens Ascanio, ese acuerdo había ido “experimentando algunos cambios”, tras lo que ahora se determinó que se produzca esta modificación.

Idaira Afonso

Ascanio es miembro de Sí se Puede, mientras que la otra concejala de Unidas, Idaira Afonso, pertenece a Podemos. Esta última continuará en el cargo, según confirmo la edil. Se da la circunstancia de que Afonso, que acumula una prolongada trayectoria en el consistorio lagunero, se encuentra en régimen de dedicación exclusiva al haberle sido encomendada la Presidencia de la Comisión Especial de Igualdad por la Integración Social y contra la Discriminación de La Laguna.

Rubens Ascanio comenzó su andadura como concejal en 2015, tras un período en el mandato previo trabajando para Sí se Puede. Entre 2015 y 2019, Unidas permaneció en la oposición con un estilo incisivo con el gobierno local, mientras que entre 2019 y 2023 gobernó en pacto con el Partido Socialista y Avante La Laguna. En ese período, Ascanio fue primer teniente de alcalde.

Plan General

Al hacer balance, Ascanio subrayó hitos como el récord municipal en inversión en políticas sociales durante su etapa como concejal de Bienestar Social o la ampliación de la protección del patrimonio en La Laguna, con la incorporación de 73 casas terreras al catálogo municipal. Recordó también el impulso al movimiento vecinal y la influencia de Unidas en la paralización del planeamiento previsto en 2014. “Ese Plan General quedó en el olvido gracias a la acción vecinal y al trabajo compartido”, destacó.

Sin embargo, Ascanio admitió que le queda “la pena” de que planes ya diseñados -como los de movilidad, discapacidad o mayores- no hayan sido desarrollados tal y como estaban previstos para este mandato. Aun así, reivindicó su labor en la oposición, donde dijo haber presentado unas 400 iniciativas entre plenos y registros municipales, desde solicitudes de información hasta peticiones de expedientes. Muchas de ellas, afirmó, sirvieron para “desatascar situaciones” en ámbitos como Princesa Yballa o Valle de Guerra.

Oposición

También lamentó la “compleja” relación entre los grupos de la oposición durante este mandato. “Por primera vez desde 2015 ha sido muy complejo sentarnos todos los grupos, incluso aquellos con los que teóricamente estamos más cercanos; no acabo de entenderlo, pero es el mandato que se ha dado”, expresó. Pese a ello, se mostró confiado en que el trabajo realizado tenga continuidad: “Espero que las semillas, por lo menos, las aprovechen para el futuro del municipio”.

En cuanto a su sustituto, Saúl Alberola ocupó en las últimas elecciones municipales el número 3 en la lista de Unidas se Puede al Ayuntamiento de La Laguna. Había sido personal de confianza de Unidas en el mandato 2019-2023 y continuó con esa función a partir de 2023, hasta que en noviembre del pasado año se incorporó al Gabinete de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Noticias relacionadas y más

Empleado de banca

Alberola cuenta con “estudios en Ciencias Empresariales y especialización de Máster en Dirección de Marketing y Comercial”, mientras que su principal experiencia profesional ha sido como asesor financiero y administrativo bancario.

