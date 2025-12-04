La Recovita rescata el producto local y artesano

La VIII edición de La Recovita de Navidad se desarrollará desde mañana hasta el martes en la plaza Hermano Ramón en un espacio dedicado al producto navideño y a las creaciones locales. Promovida por el área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, es una propuesta centrada en el producto artesanal y local que complementa la actividad comercial del centro durante una de las campañas más importantes del año.

Incluida entre las actividades que cada año atraen a residentes y visitantes al centro histórico de La Laguna, esta feria es una de las pocas de Canarias en las que el público encuentra un 100% de producto elaborado por los propios participantes, con artículos navideños hechos a mano que abarcan decoración, repostería artesanal, cerería, belenismo, diseño textil, artesanía en telas, impresión 3D, macramé y otras propuestas locales.

Su ubicación en la plaza Hermano Ramón contribuye a reforzar el atractivo de la zona en una época en la que el turismo navideño continúa en crecimiento, situando a La Laguna como un referente en las Islas para este tipo de visitantes y que tiene como principal atractivo el alumbrado navideño, según el gobierno local.

«Es un evento que suma y que atrae público al centro, reforzando al comercio local sin competir con él. La Recovita ofrece una experiencia distinta, cercana y vinculada a nuestras tradiciones, lo que contribuye a dinamizar la actividad en una de las campañas más relevantes del año», señala la concejal de Comercio, Estefanía Díaz.

Desde su creación en 2018, La Recovita de Navidad «ha enriquecido el recorrido navideño de La Laguna». La edil subraya la relevancia de esta feria durante las fiestas al tratarse de «un espacio con identidad propia que pone en valor el trabajo artesano y la producción local. Su ambiente acogedor y su ubicación en pleno centro histórico la convierten en una parada imprescindible para quienes visitan la ciudad durante estas fechas».

Por otra parte, el Consistorio emprende la descentralización del alumbrado navideño, comenzando por Taco y La Cuesta, las zonas en las que tuvo lugar el primer encendido comarcal. Ayer, la iluminación navideña llegó al puente de Valle de Guerra y al ramal de Tejina. Para mañana se programa el encendido del alumbrado en las piscinas de Bajamar, a las 19:00 horas y, a continuación, en el paseo marítimo de Punta del Hidalgo a las 20:30 horas, completando así el calendario previsto para las comarcas del norte del municipio.