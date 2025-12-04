Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Recovita de Navidad regresa a La Laguna con su apuesta por el producto local y artesanal

La plaza Hermano Ramón acogerá del 5 al 9 de diciembre una nueva edición de La Recovita de Navidad, una feria que regresa con una cuidada selección de productos navideños.

La Recovita, una feria imprescindible.

La Recovita, una feria imprescindible. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El Día

El Día

La Laguna amplía el ambiente navideño con la celebración de la VIII edición de La Recovita de Navidad, que transformará la plaza Hermano Ramón en un espacio dedicado al producto navideño y a las creaciones locales. Esta cita, ya consolidada en el calendario festivo del municipio, forma parte de las actividades que cada año atraen a residentes y visitantes al centro histórico.

Promovida por el área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, La Recovita de Navidad mantiene una propuesta centrada en el producto artesanal y en la creación de un entorno cálido y cercano, que complementa la actividad comercial del centro durante una de las campañas más importantes del año.

Una feria que apuesta por lo local

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, subraya la relevancia de esta feria durante las fiestas, “La Recovita de Navidad se ha consolidado como un espacio con identidad propia que pone en valor el trabajo artesano y la producción local, al tiempo que complementa la amplia oferta comercial, cultural y festiva de La Laguna. Su ambiente acogedor y su ubicación en pleno centro histórico la convierten en una parada imprescindible para quienes visitan la ciudad durante estas fechas”.

La Recovita de Navidad es una de las pocas ferias navideñas de Canarias en las que el público encuentra un 100% de producto elaborado por los propios participantes, con artículos navideños hechos a mano que abarcan decoración, repostería artesanal, cerería, belenismo, diseño textil, artesanía en telas, impresión 3D, macramé y otras propuestas locales.

Su ubicación en la plaza Hermano Ramón contribuye a reforzar el atractivo de la zona en una época en la que el turismo navideño continúa en crecimiento, situando a La Laguna como un referente en Canarias para este tipo de visitantes y que tiene como principal atractivo el alumbrado navideño.

“Es un evento que suma y que atrae público al centro, reforzando al comercio local sin competir con él. La Recovita ofrece una experiencia distinta, cercana y vinculada a nuestras tradiciones, lo que contribuye a dinamizar la actividad en una de las campañas más relevantes del año”, señala la concejal.

