La Laguna celebra sus 25 años como ciudad Patrimonio Mundial con una jornada dedicada al arte y la diversidad

La Casa Anchieta acogió esta tarde la inauguración de la exposición Humanæ de la célebre artista hispano-brasileña Angélica Dass, un proyecto artístico y educativo internacional que, en este edificio Bien de Interés Cultural y hogar de infancia y juventud del Padre Anchieta, conecta con la vocación histórica de convivencia de La Laguna. La muestra, reconocida internacionalmente y que llega por primera vez a Canarias, se celebra en el marco del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO y podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026, con acceso libre y gratuito.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, invitó a la ciudadanía a recorrer una exposición que “también refleja nuestra esencia, una ciudad abierta al mundo y patrimonio de toda la humanidad. Humanæ nos sitúa en la red internacional de ciudades que han acogido este proyecto, que nos invita a mirarnos en el otro, a reconocer que la humanidad no se define por fronteras ni etiquetas, sino por la infinita gama de matices que nos configuran”.

Y, además, “lo hace en un espacio tan simbólico como la Casa Anchieta, donde la historia de los encuentros entre Europa e Iberoamérica se convierte en el mejor marco para hablar de diversidad y convivencia. Esta exposición nos recuerda que nuestro patrimonio no es solo piedra y memoria, sino también la riqueza humana que nos define como comunidad plural e inclusiva”, añadió Cordobés.

El foco en la diversidad humana

Humanæ es un proyecto fotográfico en curso de Angélica Dass y que documenta la diversidad humana a través de retratos donde el fondo reproduce el tono exacto de la piel del modelo, vinculado a la paleta Pantone®. La obra cuestiona etiquetas raciales tradicionales y celebra la pluralidad cromática de la humanidad como símbolo de igualdad, respeto y convivencia.

Con imágenes de 20 países diferentes y participantes de todas las edades, creencias, identidades y condiciones, la exposición se convierte en un mosaico global que reivindica la diversidad como patrimonio común. Toda la información de la muestra y horarios está disponible en la web habilitada por el Ayuntamiento de La Laguna.

El acto de inauguración incluyó una visita comentada por la propia artista, que ha participado estos días en las Jornadas del 25 aniversario e impartido talleres para educadores y familias. Al cierre de la muestra, las obras expuestas se cederán a los centros educativos del municipio, gracias al compromiso de la autora con el impacto educativo y de concienciación de su obra.

Si bien el programa conmemorativo incluía la proyección hoy de un videomapping en la Catedral, debido a causas meteorológicas se ha decidido aplazarla al sábado 6 de diciembre y a partir de las 19:30 horas, con pases continuados hasta las 22:00 horas. El Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de la Diócesis Nivariense, convertirá la fachada lateral de la Catedral en una gigantesca pantalla para un espectáculo audiovisual único que unirá memoria, patrimonio y tecnología.