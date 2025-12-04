La Laguna aprueba la concesión de las subvenciones deportivas de la temporada 2024/2025

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna aprobó en su último consejo la concesión de las subvenciones económicas correspondientes al deporte federado, a los clubes y asociaciones que compiten en competiciones oficiales de ámbito nacional por equipos consideradas de élite, incluyendo los de lucha canaria en su máxima categoría, así como a los deportistas individuales considerados de élite. Todas las ayudas se otorgarán a residentes en el municipio y corresponden a la temporada 2024/25.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, destacó que “estas ayudas suponen un refuerzo clave para el crecimiento y desarrollo del deporte en nuestro municipio, ya que permiten sostener el trabajo de clubes, deportistas y entidades que representan a La Laguna a nivel local y nacional”. El edil añadió que “nuestra ciudad es referente en el ámbito deportivo dentro del Archipiélago, así se refleja en los logros que consiguen las entidades y deportistas en diferentes disciplinas. Desde el Consistorio, tenemos la responsabilidad de apoyarles para que puedan competir al máximo nivel”.

Además, Albelo subrayó el valor de esta gestión administrativa, señalando que “a año vencido, las subvenciones ya están prácticamente al día, algo que nos permite ofrecer más estabilidad a quienes dependen de este apoyo institucional”. Por último, agradeció el enorme trabajo realizado por todo el personal técnico del Organismo Autónomo, “que ha sido fundamental para el impulso del deporte lagunero”.

Con estas ayudas, el OAD refuerza su apoyo al deporte local, asegurando que clubes, asociaciones y deportistas cuenten con los recursos necesarios para desarrollar su actividad.