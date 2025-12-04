Un himno solemne para La Laguna, la «ciudad de la paz, del mundo y la sabiduría»
La vieja Aguere cierra el XXV aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial con una placa conmemorativa y una gala
«Aguere ‘civitas pacis’ / Aguere ‘urbs mundi’ / Aguere ‘civitas sapientiae’ / Aguere ‘exemplaris civitas’». La Laguna ya tiene su propio himno. Las campanas de La Concepción dan inicio a una pieza vibrante. «Aguere ciudad de la paz / Aguere ciudad del mundo / Aguere ciudad de la sabiduría / Aguere ciudad modelo» es la traducción al español de una obra que fue interpretada este jueves por primera vez en la gala de clausura del XXV aniversario de La Laguna como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
«Mi intención era que el himno tuviese un marcado carácter solemne, noble, de enorme majestad por la historia acontecida durante cinco siglos, y también festivo», explicó su autor, el director de orquesta tinerfeño Diego Navarro. Y parece haberlo conseguido. Sonó con fuerza, redondo, pleno... El Teatro Leal, donde tuvo lugar la ceremonia, acabó en pie. Le siguió una nueva interpretación por parte de la Banda Sinfónica La Fe de La Laguna ya en el exterior, en la céntrica calle de La Carrera.
Inmersión en La Laguna
Navarro expresó que quiso sumergirse en la ciudad antigua para crear el himno. Lo hizo entre los días 21 y 22 de octubre. «Durante dos días y desde muy temprano, quise respirar a esta ciudad mientras escribía esta composición. Decidí sentarme en una terraza de la calle El Tizón, enfrente de la torre de La Concepción, y allí pasé largas horas de concentrada escritura durante dos días, hasta que lo terminé antes de la medianoche», afirmó.
La gala, en general, y la pieza musical, en particular, venían a cerrar los actos que comenzaron en diciembre del pasado año con motivo del XXV aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial. Fue el 2 de diciembre de 1999, en Marrakech, cuando la Unesco le otorgó tal declaración. El 4 de diciembre, tal día como este jueves, la ciudad celebró la noticia.
50 minutos de gala
La ceremonia fue ágil. Apenas 50 minutos. Arrancó con el pintor Manuel López Ruiz, autor de las pinturas del Teatro Leal, dando la bienvenida a través de su propio autorretrato. A continuación se sucedieron dos bloques principales. El primero de ellos incluyó la intervención del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez. «Este acto no es simplemente un acto de clausura de nuestro aniversario; es mucho más que eso: es un abrazo colectivo de todos y cada uno de nosotros a nuestra ciudad, a nuestra identidad y, por supuesto, a nuestra esencia lagunera», apuntó.
«La Laguna es más que un lugar; es un sentimiento, es una forma de estar y de entender el mundo», manifestó el regidor local, que también puso de relieve que, «al cumplir 26 años como Patrimonio Mundial, reafirmamos que seguimos siendo una ciudad abierta, inclusiva y orgullosa de su identidad».
Estreno del himno
El segundo bloque fue el de la Orquesta Sinfónica de La Laguna, creada para la ocasión y dirigida por Diego Navarro. El momento culminante llegó con el estreno en directo del Himno de La Laguna tras la entrega simbólica de la partitura original al alcalde.
La gala supuso no solo la culminación del año de actos, sino también de una jornada que había comenzado a las 10:00 horas con la presentación de una placa conmemorativa del XXV aniversario en la plaza del Adelantado. Concejales del grupo de gobierno (PSOE-CC) y la edil Idaira Afonso (Unidas) posaron en torno a una pieza de bronce situada en uno de los jardines. A las 12:00 tronaron en el cielo de Aguere unas salvas de honor.
Cambios
«Este no es un acto exclusivamente de colocación de la placa, sino un reconocimiento al trabajo realizado durante todos estos años, donde esta ciudad ha cambiado y ha dado un vuelco absoluto», destacó Gutiérrez. «Coincidirán conmigo en que ha sido un cambio total desde hace 25 años el que ha venido realizándose en esta ciudad histórica, ya no solamente por la apuesta decidida por la peatonalización, sino también por la recuperación de entornos, la rehabilitación de inmuebles…», celebró el regidor local.
¿Y dónde hay que mejorar? «En la renaturalización de los entornos urbanos y la continuidad del aumento de espacios ganados al vehículo a motor para que el peatón pueda sentirse más libre», respondió . «Cuando se habla de gentrificación, masificación… tenemos que tener cuidado con lo que se dice; hay que ir a los datos», indicó, antes de lamentar que a veces se realizan afirmaciones a ese respecto «incendiarias y que no tienen nada que ver con la realidad».
Turismo
El turismo, en España y en Canarias, no para de crecer. Ante ese escenario, el alcalde no observa riesgos de relevancia. «Nosotros nos apoyamos muchísimo en nuestra Universidad para que nos marque mejoras y reglamentos que tenemos que desarrollar», sostuvo, y se refirió a las ordenanzas de regulación de viajeros y del ruido. «Creo que estamos en un camino positivo», consideró.
Una ciudad que fue modelo
- La Laguna se convirtió en diciembre de 1999 en la primera ciudad canaria reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.
- La candidatura se sustentaba en el valor universal excepcional de su trazado urbano renacentista, concebido a finales del siglo XV como la primera urbe planificada de Canarias y modelo exportado después a América.
- La Laguna fue reconocida como un ejemplo único de ciudad no fortificada, diseñada con criterios racionales y humanistas, que anticipaba los principios de convivencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las obras en la pasarela de Padre Anchieta obligan a cerrar el Intercambiador de La Laguna durante dos noches
- Freno al turismo en La Laguna: el Ayuntamiento pone tope a los grupos de visitantes que recorren sus calles
- Otro BIC para La Laguna: el Ayuntamiento intenta que el sendero de Chinamada a la Punta del Hidalgo incremente su protección
- Fin a las vibraciones al circular por las calles adoquinadas de la plaza del Cristo: tendrán bandas de rodadura con asfalto
- Teidagua alerta del riesgo de desabastecimiento en los municipios de La Laguna y Tacoronte
- Bajas masivas de coches antiguos en La Laguna para evitar el rodaje: 3.300 vehículos fuera de la carretera
- La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
- La Laguna enciende la Navidad con artistas canarios y la calle de La Carrera a rebosar