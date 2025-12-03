Taco y La Cuesta inauguran el alumbrado comarcal de La Laguna, que continúa esta semana por el norte del municipio

Taco y La Cuesta vivieron el primer encendido comarcal del alumbrado navideño 2025-2026, una cita que marca el inicio de una serie de activaciones proyectadas en todo el término municipal. Seguirán las luces en Valle de Guerra y Tejina, y el viernes será el turno de La Punta y Bajamar, completando así un recorrido luminoso que acerca la Navidad a cada rincón de La Laguna.

Este año, el alumbrado navideño presenta una ambientación inspirada en “El Cielo de Canarias”, un diseño artístico y sostenible que recorre calles, plazas de todos y cada uno de los pueblos y barrios con más de 3.500 elementos luminosos, todos integrados en un plan creativo municipal que busca combinar tradición, innovación y la identidad de cada zona.

Además de la estética general, en las comarcas se han instalado elementos identitarios propios como los barcos de los valles o de la tradicional Librea de Valle de Guerra o, por ejemplo, corazones luminosos en Tejina, que refuerzan la memoria, la cultura y las señas de identidad de cada núcleo. Este enfoque pretende que la Navidad sea una experiencia compartida, cercana y distinta en cada zona del municipio.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó la importancia de llevar la magia navideña a todos, “queremos que la Navidad se viva en cada calle, en cada pueblo y barrio, y que nadie se quede sin poder disfrutar de este espectáculo de luz y alegría. Este despliegue no es solo un adorno; es una invitación a encontrarnos, a compartir, a recuperar la ilusión en cada rincón de La Laguna”.

Apuesta por la Navidad descentralizada

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, valoró el esfuerzo técnico y artístico detrás del alumbrado, “el trabajo realizado durante estos meses responde a un proyecto ambicioso, sostenible y coherente. Hemos diseñado un alumbrado que une tradición, innovación y respeto por el medio ambiente, con un despliegue que llegará por igual al centro histórico, pueblos y barrios. Nuestro objetivo es que toda la población sienta esta Navidad como suya”. Hernández destacó que la incorporación de símbolos propios en cada núcleo “refuerza el vínculo de la ciudadanía con su zona y convierte el alumbrado en un reflejo de lo que somos”. Subrayó además que esta apuesta por la identidad local “da sentido a un proyecto pensado para que cada zona se reconozca en sus luces y en su historia”.

Con este calendario de encendidos, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una Navidad descentralizada, acercando la iluminación festiva a barrios y pueblos, y evitando que solo el centro histórico concentre el atractivo de las fiestas. El programa de 2025 apuesta además por un modelo sostenible; la instalación es de carácter propio, lo que evita los costos de alquiler habituales, y se ha diseñado para optimizar recursos y reducir el impacto ambiental.

El despliegue incluye iluminación LED de bajo consumo, reutilización de estructuras de años anteriores, y una planificación meticulosa para que luces y decoraciones respeten el entorno urbano y natural del municipio. Con ello, La Laguna busca consolidarse como referente navideño del archipiélago canario, combinando belleza, identidad y sostenibilidad.

Los encendidos continuarán esta semana en distintos puntos del municipio. El miércoles 3 de diciembre, la iluminación navideña llegará primero al Puente de Valle de Guerra, a las 19:00 horas, y posteriormente al Ramal de Tejina, a las 20:30 horas. La ruta luminosa seguirá el viernes 5 de diciembre, con el encendido en las Piscinas de Bajamar a las 19:00 horas y, a continuación, en el Paseo Marítimo de La Punta del Hidalgo a las 20:30 horas, completando así el calendario previsto para las comarcas del norte del municipio.