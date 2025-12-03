La Laguna revela su Punto Cero, el lugar donde nacen los caminos históricos de Tenerife y la unión de Canarias con Iberoamérica

La Laguna ha vivido uno de los actos centrales del 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial con la inauguración de la placa de su Punto Cero y la presentación del vídeo que acompaña a esta novedosa iniciativa, con la que se revela la rosa de los vientos que inspiró el trazado fundacional de la ciudad histórica, un diseño renacentista que se conserva prácticamente intacto hasta la actualidad y que constituye la base de su Valor Universal Excepcional. Con este doble gesto, La Laguna refuerza su identidad como origen de los caminos históricos de Tenerife y como modelo urbano exportado a Iberoamérica, proyectando su legado cultural más allá de sus fronteras y reafirmando su vocación universal.

El acto contó con la participación del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Patrimonio Cultural de La Laguna, Adolfo Cordobés; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; la directora insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, Isabel de Esteban, y la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Maisa Navarro, quien explicó los detalles del trazado fundacional.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó en su intervención que “este Punto Cero no es solo una placa de bronce, es un símbolo que nos recuerda que La Laguna fue el origen de los caminos de Tenerife y que su trazado urbano, sin murallas y adelantado a su tiempo, se convirtió en modelo para ciudades de América. Hoy reafirmamos que nuestra ciudad nació con vocación universal y que sigue proyectando su identidad más allá de Canarias”.

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, subrayó que “la instalación de esta placa y la presentación del spot son herramientas de divulgación y orgullo ciudadano. Queremos que cada lagunero y cada visitante pueda reconocer físicamente el corazón geométrico de la ciudad y comprender por qué La Laguna es Patrimonio Mundial. Es un gesto sencillo, pero cargado de significado, que conecta la teoría académica con la experiencia cotidiana”.

Cristóbal de la Rosa declaró que “la cultura y la identidad nacen de hechos que se transforman en símbolos, y La Laguna, especialmente en los últimos 25 años, se ha consolidado como el único símbolo referente para toda Canarias. Su apertura, heredada del espíritu renacentista y de una ciudad sin murallas, la convierte en emblema de convivencia y acogida. Como ciudad patrimonial, afronta el reto de preservar su legado mientras lo mantiene vivo y compartido, reafirmando que su símbolo de apertura seguirá guiando el debate sobre cómo conservar y proyectar el patrimonio con la misma vocación abierta y hospitalaria que caracteriza a los canarios”.

Asimismo, Isabel de Esteban señaló que, “desde el área insular de Patrimonio Histórico, defendemos que proteger, interpretar y difundir nuestro legado es una responsabilidad compartida. Por eso, desde el Cabildo, hemos destinado una inversión de medio millón de euros para apoyar y hacer posibles los actos del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Esta aportación refleja nuestra apuesta firme por impulsar proyectos de divulgación, investigación e interpretación del patrimonio que acerquen nuestra historia a la ciudadanía”.

Imagen física y digital

La placa del Punto Cero, de medio metro de diámetro y realizada en bronce por Fundiciones Bronzo, materializa la rosa de los vientos que inspiró el trazado fundacional de la ciudad a finales del siglo XV. Su instalación convierte el concepto en un hito tangible y accesible, que permitirá a residentes y visitantes posar sus pies sobre el corazón geométrico de La Laguna, al estilo del Kilómetro Cero de Madrid. Este recurso, sencillo y fotogénico, está llamado a convertirse en un icono urbano y patrimonial, con gran potencial para campañas turísticas y culturales, y para generar interacción espontánea en redes sociales.

Tras el descubrimiento de la placa, ubicada en la calle San Agustín con Núñez de la Peña, se proyectó en una gran pantalla el spot que refuerza audiovisualmente este concepto. Realizado por Adrián González Paredes y con el apoyo del prestigioso estudio creativo internacional Lowked Studio, especializado en animación, postproducción y experiencias digitales de alto impacto, este vídeo corto traduce en imágenes la teoría de la rosa de los vientos y la centralidad histórica de la ciudad.

La narrativa audiovisual muestra el encuentro entre dos generaciones que descubren, de manera súbita, la historia oculta bajo sus pies. La rosa de los vientos emerge del subsuelo, se eleva hacia el cielo y proyecta haces de luz que conectan continentes, simbolizando el papel de La Laguna como nexo atlántico entre Europa e Iberoamérica.

Adrián González Paredes es el responsable de dirección, edición y postproducción, con Gabriel García Fernández-Valdés en la dirección de fotografía y Manuel Baro Pereira en el diseño de sonido. Producido por Agencia La Cosecha e interpretado por Fernando Romero Amich e Indira Hernández Hernández, el spot ha contado con los asistentes de producción Estefanía González Cruz y Alex Chávez Perdomo, así como con Droneframescanarias para el uso de drones y Lowked Studio en el diseño 3D.

Una idea en dos formatos: tangible e intangible

La vinculación entre la placa y el vídeo es directa. Ambas piezas funcionan como dispositivos emocionales, que visibilizan el concepto para desencadenar una búsqueda individual más completa sobre el Valor Universal Excepcional de la ciudad. La placa fija en el espacio público el centro geométrico de La Laguna, mientras que el spot lo expande hacia el imaginario colectivo, multiplicando su alcance a través de la emoción y la estética. Esta doble acción refuerza la narrativa patrimonial y ofrece una lectura estética y cultural que enriquece la experiencia de quienes recorren la ciudad.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la Concejalía de Patrimonio Cultural para visibilizar la realidad de una ciudad que no es un museo al aire libre, sino un espacio vivo y que trabaja ya para incorporar la sostenibilidad y la innovación en su gestión, con nuevas herramientas de planificación y un programa participativo que se desarrollará durante los próximos años.

Esta iniciativa forma parte del programa conmemorativo por el 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO, el cual cuenta con el respaldo económico del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.