La Laguna reabre el parque canino de Tejina tras una reforma integral

Tras varios meses de trabajo, el Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha culminado la modernización integral del parque canino de Tejina, una actuación que ha permitido transformar de forma completa este espacio y adaptarlo a las necesidades actuales de las familias con mascotas. La intervención ha mejorado la seguridad del recinto, ampliado las zonas de estancia y renovado todos los elementos esenciales de uso, convirtiéndolo en un entorno más cómodo, accesible y adecuado para la convivencia.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que la reapertura del espacio permite dar respuesta “a una demanda creciente de los vecinos y vecinas de Tejina y de toda La Laguna”. El edil subrayó que “cada vez son más las mascotas que forman parte de nuestras familias y, por ello, debemos seguir dotando a los barrios y pueblos de zonas de esparcimiento de calidad, seguras y pensadas para favorecer la socialización de animales y personas”. Recordó, además, que el municipio cuenta ya con 21 parques caninos, y que la modernización de estas instalaciones “es una prioridad para mejorar el bienestar animal y la convivencia”.

La intervención ha sido especialmente intensa en la mejora del terreno. Se ejecutó un gran movimiento de tierras que permitió nivelar la parcela, dar forma a las terrazas existentes y levantar escolleras de contención aprovechando la piedra del propio entorno. Asimismo, se renovó por completo el vallado perimetral y el acceso, reforzando la seguridad del recinto.

Un espacio más seguro para las mascotas

Para mejorar el confort del espacio, se instaló un pavimento de hormigón y losetas de caucho reciclado, más seguro y amable, además de papeleras, bancos, cartelería informativa y señalética. Toda la superficie fue compactada para garantizar un uso adecuado y evitar desprendimientos o irregularidades.

Una de las mejoras más relevantes ha sido el aumento de arbolado, con nuevas plantaciones que incrementan la sombra disponible y reducen la radiación directa sobre el suelo. Este refuerzo vegetal, junto con la renovación de la red de riego, permite crear zonas de estancia más frescas y confortables para animales y personas, especialmente en días cálidos.

Un espacio adaptado a la demanda vecinal

Fran Hernández recordó que la intervención “da respuesta a una petición vecinal histórica” y subrayó la importancia de contar en Tejina con un espacio moderno, seguro y accesible, “queremos que cada pueblo y barrio cuente con instalaciones públicas de calidad, que generen convivencia y que mejoren el día a día de la ciudadanía. El parque canino de Tejina es hoy un espacio renovado y pensado para el bienestar de todos”.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora de parques, zonas verdes y espacios de esparcimiento, una línea de trabajo que continuará en los próximos meses en diferentes puntos del municipio.