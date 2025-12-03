Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Laguna reabre el parque canino de Tejina tras una reforma integral

La actuación ha transformado por completo el espacio, dotándolo de nuevas zonas de estancia, más arbolado, mayor seguridad y mejores servicios.

Parque canino de Tejina.

Parque canino de Tejina. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

Tras varios meses de trabajo, el Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Servicios Municipales, ha culminado la modernización integral del parque canino de Tejina, una actuación que ha permitido transformar de forma completa este espacio y adaptarlo a las necesidades actuales de las familias con mascotas. La intervención ha mejorado la seguridad del recinto, ampliado las zonas de estancia y renovado todos los elementos esenciales de uso, convirtiéndolo en un entorno más cómodo, accesible y adecuado para la convivencia.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que la reapertura del espacio permite dar respuesta “a una demanda creciente de los vecinos y vecinas de Tejina y de toda La Laguna”. El edil subrayó que “cada vez son más las mascotas que forman parte de nuestras familias y, por ello, debemos seguir dotando a los barrios y pueblos de zonas de esparcimiento de calidad, seguras y pensadas para favorecer la socialización de animales y personas”. Recordó, además, que el municipio cuenta ya con 21 parques caninos, y que la modernización de estas instalaciones “es una prioridad para mejorar el bienestar animal y la convivencia”.

La intervención ha sido especialmente intensa en la mejora del terreno. Se ejecutó un gran movimiento de tierras que permitió nivelar la parcela, dar forma a las terrazas existentes y levantar escolleras de contención aprovechando la piedra del propio entorno. Asimismo, se renovó por completo el vallado perimetral y el acceso, reforzando la seguridad del recinto.

Un espacio más seguro para las mascotas

Para mejorar el confort del espacio, se instaló un pavimento de hormigón y losetas de caucho reciclado, más seguro y amable, además de papeleras, bancos, cartelería informativa y señalética. Toda la superficie fue compactada para garantizar un uso adecuado y evitar desprendimientos o irregularidades.

Una de las mejoras más relevantes ha sido el aumento de arbolado, con nuevas plantaciones que incrementan la sombra disponible y reducen la radiación directa sobre el suelo. Este refuerzo vegetal, junto con la renovación de la red de riego, permite crear zonas de estancia más frescas y confortables para animales y personas, especialmente en días cálidos.

Un espacio adaptado a la demanda vecinal

Fran Hernández recordó que la intervención “da respuesta a una petición vecinal histórica” y subrayó la importancia de contar en Tejina con un espacio moderno, seguro y accesible, “queremos que cada pueblo y barrio cuente con instalaciones públicas de calidad, que generen convivencia y que mejoren el día a día de la ciudadanía. El parque canino de Tejina es hoy un espacio renovado y pensado para el bienestar de todos”.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora de parques, zonas verdes y espacios de esparcimiento, una línea de trabajo que continuará en los próximos meses en diferentes puntos del municipio.

