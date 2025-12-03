La Laguna acoge la gala de entrega de los Premios Canarios de la Música en su VII edición

El Teatro Leal de La Laguna acoge en la noche del miércoles, día 3 de diciembre, la séptima edición de los Premios Canarios de la Música, que se consolidan como la principal cita anual que reconoce el talento y la pujanza de la industria musical del Archipiélago, y determinará la identidad de los artistas y creadores que obtengan el preciado galardón de las 15 categorías distintas que contempla su convocatoria, en la que figuran 43 nominados.

A partir de las 19:00 horas artistas e invitados llegarán al coliseo lagunero, y a las 20:00 dará comienzo la gala que cuenta con dirección artística de Israel Reyes, y será conducida por el presentador del programa ‘Roscas y Cotufas’ de la Radio Canaria, Tomás Galván, y la actriz y cineasta Mercedes Ortega.

Un elenco de artistas de altura

La cantante Nia, ganadora de la undécima edición del concurso televisivo Operación Triunfo y representante de España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, abrirá la gala en el transcurso de la que también actuarán Xerach, Ale Acosta, Said Muti y Julia Rodríguez, todos ellos nominados en alguna de las categorías. El único ganador del que ya se conoce su nombre es el timplista majorero Domingo Rodríguez, ‘El Colorao’, que recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la difusión y proyección de la música popular canaria. La ceremonia, a la que han confirmado asistencia numerosos artistas y creadores vinculados al sector cultural y musical de Canarias entre los que figuran el compositor y músico Teddy Bautista o el pianista y compositor Julio Tejera, será clausurada por el presidente de la Asociación Premios Canarios de la Música, Lisandro Rodríguez.

Los Premios Canarios de la Música están organizados por la Radio Canaria y Asociación Premios Canarios de la Música, con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna a través del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, y el Gobierno de Canarias, contando con el patrocinio de las marcas Munchitos, Mahou, Ballantine’s y St Petroni.

El público irá conociendo durante el desarrollo de la ceremonia la identidad de los artistas más destacados de la música canaria durante el año 2024, escogidos por un jurado compuesto por 81 miembros —entre artistas, periodistas, productores, técnicos y programadores culturales—, en las 15 categorías siguientes: Canción del Año, Mejor Disco de Pop, Mejor Disco de Jazz, Mejor Disco de Músicas Urbanas, Mejor Disco de Músicas de Raíz, Mejor Disco de Rock, Mejor Estudio de Grabación, Mejor Diseño, Mejor Videoclip, Artista Revelación, Mejor Programación Musical Canaria, Mejor técnico de sonido, Mejor Labor de Difusión, Mejor Labor en Músicas Clásicas, así como el prestigioso Premio de Honor.

Los 43 artistas finalistas fueron seleccionados de entre 418 propuestas musicales recibidas en las distintas categorías contempladas por la mencionada convocatoria.

Lista de nominados

‘La chica de la puerta’ de Said Muti y Tarque, ‘El borde del mundo’, de Valeria Castro y ‘Extraterrestres del amor’ de Xerach, han sido los temas nominados a Canción del Año. Como Mejor Disco de Pop figuran las candidaturas de Ale Acosta por ‘El porvenir’, Fajardo por ‘Trecho’ y Pedro Guerra por el volumen 2 de ‘Parceiros’.

Como Mejor Disco de Jazz el jurado ha seleccionado los trabajos ‘Maires’ de Alexis Alonso y Jorge Pardo, ‘Collabs’ de Carlos Meneses y ‘Maravijazz’, de JC. Machado, JM. Méndez y Augusto Báez. En la categoría de Mejor Disco de Músicas Urbanas se disputarán el premio Cruz Cafuné por ‘blu€s (d€lux€)’, Quevedo por ‘Buenas noches’ y Resonance por ‘Valediction’.

En la categoría de Mejor Disco de Músicas de Raíz figuran los discos ‘Abora Project’ de Abora Project, ‘Hacia la vida’ de Julia Rodríguez y ‘Mestizo’ de Tabaiba. Por otra parte, Baldosa por ‘Queriendo igual’, Naife por ‘Untitled’ y Said Muti por ‘Criminales del sueño’, optan a ganar la categoría de Mejor Disco de Rock.

Asimismo, el jurado de la séptima edición de los Premios Canarios de la Música ha propuesto a Julia Rodríguez, Naife y Nia en la categoría de Artista Revelación, mientras que la Mejor Labor en Músicas Clásicas deberá dirimirse entre Laura Vega, la Orquesta Universitaria Maestro Valle y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.

Gromer Records, Jesiisma y Superstereo Recording Studio figuran como Mejor Estudio de Grabación, al igual que Alberto ‘Naranja’ Méndez, Hilario Benítez y Juan Jesús Guedes (Ñoki) son los candidatos a llevarse el premio a Mejor Técnico de Sonido. El galardón que reconoce la contribución de los medios de comunicación a la Mejor Labor de Difusión se lo disputarán la editorial ‘Los ochenta pasan factura’, el podcast que se emite en Youtube, ‘Musicafé Podscast’, y el programa de contenido cultural ‘Somos 8’, que emite Televisión Española en Canarias.

El jurado ha seleccionado en la categoría de Mejor Diseño a los creadores Adrián M. Ferrer y Rubén Acosta por ‘El Porvenir’ de Ale Acosta, a Ariana Pérez por ‘Lo que tengo que contar’ de Laura Henríquez y a Carlos Arocha por ‘Criminales del sueño’, de Said Muti. Como Mejor Videoclip figuran Alejandro González por ‘Ya no volveré a llorar por ti’, de Rockaria, Maite Artajo por ‘Marioneta de la luna ft. Fabiola’ de Julia Rodríguez, y Said Muti y Alejandro González por ‘Tu puñal en la espalda’, de Said Muti.

Finalmente, el premio a la Mejor Programación Musical Canaria deberá dirimirse entre la oferta impulsada por dos festivales como el Herofest de El Hierro y LPA Beer & Music Festival, así como el Teatro Leal de La Laguna.

Con un total de 418 inscripciones iniciales los Premios Canarios de la Música se consolidan como la principal cita anual que reconoce el talento de la industria musical del Archipiélago. En total se registraron 76 propuestas a Mejor Canción del Año, 19 a Mejor Disco de Pop, 14 de Rock, 11 de Jazz, 13 de Músicas Urbanas, 8 de Músicas de Raíz, 31 a Artista Revelación, 64 a Mejor Videoclip, 16 al mejor Estudio de Grabación, 9 a la mejor Programación Musical, 17 al Técnico de Sonido, 18 a la mejor Labor de Difusión y 9 a la Mejor Labor en Músicas Clásicas.