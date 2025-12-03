Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El convento de Santo Domingo acoge una muestra que repasa la trayectoria fotográfica de Antonio Rueda

El público podrá disfrutar de la particular mirada del cronista hasta el 5 de enero.

La exposición es gratuita y se podrá visitar hasta el 5 de enero.

La exposición es gratuita y se podrá visitar hasta el 5 de enero. / Cortesía del Ayuntamiento de La Laguna

El convento de Santo Domingo acogerá hasta el próximo 5 de enero la exposición ‘Antonio Rueda: Notario gráfico del acontecer social, político y cultural de San Cristóbal de La Laguna’. La muestra recopila una serie de fotografías a modo de narrativa de su vida y obra; y su significativa contribución a la memoria histórica de San Cristóbal de La Laguna.

Durante la inauguración, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, reiteró su agradecimiento con el autor y reconoció el valor incalculable de su obra como parte esencial del patrimonio cultural y de la historia del municipio.

Por su parte, el concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, valoró la oportunidad de poder ofrecer al público un pequeño fragmento de la colección de cerca de 90.000 imágenes del municipio que capturó Rueda. “No solo tomó fotografías, sino que construyó un archivo visual que hoy forma parte esencial de nuestra memoria colectiva”, apuntó.

El autor de la exposición, Antonio Rueda, mostró su orgullo por vivir en La Laguna y aplaudió el trabajo de documentación y archivo de los estudiantes que hicieron posible la digitalización de las fotografías.

La exposición se podrá visitar de manera gratuita en el horario habitual del espacio cultural lagunero: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas y los sábados entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Antonio Rueda y su gran legado

Antonio García Rueda (Ronda, 1930) fue uno de los fotoperiodistas más destacados de Canarias, dedicando cuatro décadas de su vida a colaborar con medios como el diario El Día o la Agencia EFE. Rueda ha donado en torno a 90.000 negativos al Archivo Municipal de San Cristóbal de La Laguna, un fondo de gran valor histórico que continúa siendo digitalizado. Su legado, celebrado en publicaciones y homenajes recientes, permanece como una de las crónicas visuales más completas del siglo XX del municipio.

TEMAS

