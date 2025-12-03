Más 1.200 niños y niñas celebran el distintivo de La Laguna como ciudad de paz

Más de 1.200 niños y niñas de La Laguna han tomado parte en la II Marcha en Paz, una iniciativa que nació en 2024 impulsada por el Rotary Club con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna con motivo del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y que con esta segunda edición aspira consolidarse como un acto anual vinculado a la celebración de esta efeméride.

Quince centros escolares del municipio se han sumado a esta iniciativa, con una marcha que partió de la plaza de la Concepción y transcurrió por las calles Obispo Rey Redondo y Viana hasta llegar a la plaza del Cristo. Tomaron parte en el recorrido los CEIP Camino Largo, Punta del Hidalgo, Aguere, La Verdellada, Ángeles Bermejo, Clorinda Salazar, San Matías, San Luis Gonzaga, los colegios Decroly, Mayo, Mayex, Buen Consejo, La Salle y Luther King y el IES Padre Anchieta.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recibió a la multitud de niños y niñas en la plaza del Cristo junto a los concejales de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, y de Cultura, Adrián del Castillo.

Luis Yeray Gutiérrez invitó a “no desfallecer en la construcción de la paz, la concordia y la solidaridad, frente a quienes quieren imponer una visión de la sociedad basada en la fuerza, el rencor y el egoísmo”. El alcalde recordó que La Laguna “es una ciudad que nació sin murallas, como signo de acogida, de espíritu abierto y cosmopolita, y tenemos la obligación de transmitirle esta idea fundacional a nuestros niños y niñas, para que hagan suya esta condición de ciudad de paz”.

Al término de la marcha, estudiantes de varios centros leyeron sendos manifiestos elaborados por el propio alumnado, en defensa de la paz y la resolución de los conflictos armados en el mundo.