La Laguna ya tiene su Punto Cero para recordar su pasado... y subir ‘stories’
Una placa simboliza el inicio de los caminos históricos y el nexo con Iberoamérica
Al estilo de Madrid y su Kilómetro Cero, La Laguna inauguró este martes el Punto Cero, «donde nacen los caminos históricos de Tenerife y la unión de Canarias con Iberoamérica». Así presentó el Ayuntamiento un símbolo que recuerda el pasado de una ciudad cinco veces centenaria y que se presume que, al menos durante unos días, será un imán para fotos que acabarán en las redes sociales.
La placa del Punto Cero está ubicada en la puerta de las ruinas de San Agustín, en la confluencia de las calles San Agustín y Núñez de la Peña, por la importancia de ese punto en los orígenes del casco histórico. Tiene medio metro de diámetro y fue realizada en bronce por Fundiciones Bronzo. «Materializa la rosa de los vientos que inspiró el trazado fundacional de la ciudad a finales del siglo XV», detalló el consistorio.
Presentación
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; una amplia comitiva de concejales, y otros representantes públicos estuvieron este martes en la presentación de la placa. «Su instalación convierte el concepto en un hito tangible y accesible, que permitirá a residentes y visitantes posar sus pies sobre el corazón geométrico de La Laguna», explicaron desde el Ayuntamiento. «Este recurso, sencillo y fotogénico, está llamado a convertirse en un icono urbano y patrimonial, con gran potencial para campañas turísticas y culturales, y para generar interacción espontánea en redes sociales», añadieron. Y, en efecto, avanzada la mañana, unos cuantos ‘selfies’ empezaban a colarse entre las ‘stories’ de Instagram.
Este es uno de los actos centrales del XXV aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Una vez descubierta la placa se proyectó en una pantalla de grandes dimensiones un ‘spot’ vinculado a la iniciativa, realizado por Adrián González Paredes y con el apoyo del estudio creativo Lowked Studio.
Amplia representación
Luis Yeray Gutiérrez y la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Maisa Navarro, fueron los encargados de descubrir la placa, en la que se puede leer: «Punto Cero-San Cristóbal de La Laguna-1500». En torno a ella posó la amplia representación institucional presente. Después la señalaron con el dedo. La concejala de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, se temió lo peor: «Esto es carne de meme».
También este martes, la formación política Drago Verdes Canarias presentó otra campaña bajo el lema Estuve aquí y no me acordé de nosotros, sobre la gentrificación, la turistificación o la pérdida del patrimonio histórico.
