Diversidad, sostenibilidad y justicia intergeneracional, ejes de las Jornadas del 25 aniversario de La Laguna

La Laguna acoge desde hoy las Jornadas sobre Diversidad, Inmigración, Sostenibilidad y los Derechos de las Generaciones Futuras, que marcan la recta final de la conmemoración del 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este encuentro, que se prolongará hasta el 3 de diciembre, se convierte en un espacio único donde arte, pensamiento académico y participación ciudadana se encuentran para reflexionar sobre los grandes retos de nuestro tiempo.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, inauguró oficialmente este foro internacional, que representa “un acto de compromiso con nuestra historia, con nuestra identidad y con nuestro futuro. La Laguna no solo protege su legado, sino que lo proyecta hacia las generaciones venideras, defendiendo la diversidad, la justicia social y la sostenibilidad”.

Además, recordó que “los premios europeos y nacionales en accesibilidad que ha recibido La Laguna y nuestra participación en proyectos internacionales, como Accessible EU, avalan un modelo local que demuestra que proteger el patrimonio es también garantizar la calidad de vida y la justicia social”.

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, destacó que “La Laguna se reafirma como laboratorio patrimonial vivo, capaz de generar reflexión y acción en torno a los grandes desafíos globales. Nuestro objetivo es consolidar a la ciudad como referente internacional en la ética del patrimonio y la sostenibilidad”.

Figuras de enorme prestigio internacional

Y para avanzar en estos objetivos, las Jornadas cuentan con la participación de figuras de prestigio internacional, que aportan miradas diversas y complementarias. Entre ellas, Edith Brown Weiss, jurista ambiental y pionera en la formulación del principio de justicia intergeneracional, o Angélica Dass, artista brasileña reconocida por su proyecto fotográfico Humanae, que explora la diversidad humana a través de los tonos de piel y que conecta directamente con el espíritu de la Declaración de La Laguna.

Otra de las ponentes de hoy ha sido Michelle Alonso, nadadora paralímpica tinerfeña, doble campeona olímpica y referente del deporte inclusivo, cuya trayectoria simboliza la resiliencia y la igualdad de oportunidades en unas jornadas que modera la filósofa y profesora de la ULL Inmaculada Perdomo.

Además, Margarita Ramos Quintana, catedrática de Derecho del Trabajo y presidenta de la Fundación CajaCanarias, aportará una visión sobre los derechos laborales como pilar de sostenibilidad social, mientras que Maisa Navarro Segura, catedrática de Historia del Arte y autora del expediente que permitió la inscripción de La Laguna en la Lista de Patrimonio Mundial, profundizará en la memoria y el compromiso con el legado cultural.

También intervendrá Beatriz Simón, arquitecta responsable de la Oficina de Gestión Integral de la Ciudad Histórica de La Laguna, que lidera proyectos de rehabilitación y gestión sostenible del casco histórico. Periodistas como Nicolás Castellano, académicas como María José Guerra Palmero y María Eugenia Monzón Perdomo, y representantes institucionales, entre otros, completan un programa que sitúa a La Laguna en el centro del debate sobre diversidad y sostenibilidad.

Un programa de lo más interesante

Las Jornadas, que se celebran en el Espacio Mutua Tinerfeña, dedicaron este primer día a la diversidad cultural y la inmigración, con conferencias de Angélica Dass y Michelle Alonso, seguidas de mesas de diálogo sobre inclusión social, memoria colectiva y justicia social. El programa de la tarde se centrará en la movilidad humana y los desafíos migratorios, con intervenciones de María José Guerra Palmero y Nicolás Castellano, y un debate sobre desigualdades estructurales en el sur europeo.

El segundo día (2 de diciembre), la iniciativa se traslada a la Casa Anchieta con los talleres Humanae de Angélica Dass, dirigidos a educadores por la mañana y a familias por la tarde, concebidos como semillas de cambio que trabajan la empatía y la corresponsabilidad. Esta acción tiene aforo limitado, por lo que es necesario inscribirse previamente.

Y ya el miércoles (3 de diciembre) volverán al Espacio Mutua Tinerfeña para abordar la sostenibilidad y los derechos de las generaciones futuras, con la intervención en vídeo de Edith Brown Weiss, ponencias de Margarita Ramos y Beatriz Simón, y una mesa de diálogo sobre políticas públicas para el bienestar intergeneracional.

El programa, el formulario de inscripción para los talleres Humanae y la información sobre los ponentes están disponibles en la web que condensa la intensa agenda cultural por el 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO.