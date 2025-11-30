La Noche en Blanco 2025, la gran cita anual de dinamización comercial de La Laguna

La Laguna vive una nueva edición de La Noche en Blanco 2025, una jornada que ha comenzado desde primeras horas con un importante movimiento ciudadano en torno al comercio, la gastronomía y las actividades programadas en el casco histórico. Con el lema ‘Brillamos más cuando lo vivimos juntos’, la ciudad abre la campaña de Navidad con su evento de dinamización económica más significativo, una cita que vuelve a poner en el centro al tejido comercial lagunero, acompañado por propuestas familiares, deportivas y culturales distribuidas por más de una treintena de espacios. Un evento que cuenta con la colaboración de Gobierno de Canarias y del cabildo de Tenerife.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó la dimensión económica y social del encuentro, subrayando que La Noche en Blanco “es uno de los días en los que mejor se refleja el espíritu de esta ciudad: una jornada que impulsa a nuestros comercios, fortalece la convivencia y atrae a miles de personas que llenan de vida nuestras calles”. Recordó además que el pasado año el evento reunió a alrededor de 120.000 asistentes y expresó su confianza en que esta nueva edición “vuelva a demostrar la fortaleza del comercio lagunero y el enorme cariño que la ciudadanía tiene hacia esta celebración”.

Desde primera hora de la mañana, el alcalde junto con la concejal de Comercio, Estefanía Díaz, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, recorrieron las calles del centro lagunero, y disfrutaron del ambiente de esta decimosexta edición de La Noche en Blanco.

Una ciudad que se moviliza en torno a su comercio

El alcalde subrayó que esta edición “vuelve a demostrar la capacidad de La Laguna para movilizarse alrededor de su comercio y su vida urbana”, destacando el esfuerzo conjunto de comerciantes, áreas municipales, colectivos y ciudadanía. “Hoy la ciudad late con fuerza, cada tienda abierta, cada mercado urbano y cada actividad contribuyen a generar economía, convivencia y un ambiente único que forma parte de nuestra identidad”.

La Laguna continuó durante toda la tarde y hasta la madrugada con programación cultural, comercial y musical, en una jornada que confirma a la ciudad como uno de los grandes referentes de dinamización urbana del Archipiélago.

El comercio como eje central de la jornada

Desde primera hora de la mañana, los distintos puntos de venta del centro histórico han reunido a numerosas personas que han comenzado a recorrer la ciudad aprovechando la diversidad comercial y la importante propuesta cultural preparada para esta edición. En el entorno de Casa Mesa se ha activado el Laguna Market, un espacio que agrupa marcas locales y pequeños comercios en un ambiente cercano que invita al paseo y a la compra consciente.

El Parque de la Constitución acoge un mercado urbano con artesanía, juegos y propuestas familiares, mientras que el Camino Largo se ha convertido en el escenario del Canary Market Place, donde marcas de diseño independiente presentan sus productos en un formato abierto muy valorado por residentes y visitantes. Todo este entramado conforma un recorrido comercial amplio y accesible que dinamiza las ventas y distribuye de manera equilibrada el flujo de público.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destacó el protagonismo del comercio en esta jornada, “nuestros comercios son parte de la identidad lagunera y hoy vuelven a ocupar el lugar que merecen. La Noche en Blanco está pensada para ponerlos en valor, para que cada paseo se convierta en una oportunidad de compra, de encuentro y de descubrimiento. Queremos que quienes visiten La Laguna lo hagan con calma y con todas las facilidades para disfrutar de la oferta comercial”.

La edil recordó también la habilitación de consignas en puntos estratégicos del centro histórico para que el público pueda dejar sus compras y continuar disfrutando de las actividades sin carga, una medida que “mejora la comodidad, facilita la movilidad y contribuye a que la experiencia sea plenamente positiva”.

Heraclio Sánchez, escaparate ciudadano y punto esencial de dinamización

Uno de los escenarios más concurridos está siendo la calle Heraclio Sánchez, que este año muestra el trabajo de los centros ciudadanos del municipio, con talleres, exhibiciones y actividades que visibilizan la vida comunitaria de los barrios. Esta avenida se ha convertido en un gran corredor participativo, donde se desarrollan propuestas de pintura, bordado, danza, automaquillaje, actividades infantiles, talleres creativos y acciones intergeneracionales que reflejan el dinamismo social de la ciudad.

Estefanía Díaz señaló que este espacio “representa el valor social de La Laguna, un lugar donde los centros ciudadanos pueden mostrar su trabajo ante miles de personas. Es una manera de reforzar el sentido de comunidad, de sentir que esta jornada la construimos juntos”.

Una mañana llena de actividad familiar, deportiva y cultural

La jornada avanza con una intensa programación con actividades destinadas a todos los públicos. Entre ellas destacan los talleres y juegos en plazas del casco histórico, la dinamización infantil en La Retama, los espacios creativos en Bencomo y Secundino Delgado y el área gastronómica y navideña Chocoland, instalada en la plaza Antonio Mederos Sosa.

La actividad deportiva ocupa la calle San Agustín, donde el público puede disfrutar de baloncesto, voleibol, escalada, skate, ajedrez, Zumba, realidad virtual, lucha canaria y una pista americana, mientras que en distintos puntos del casco se suceden pasacalles, teatro de calle y actuaciones musicales, incluyendo la esperada presencia del grupo Las Migas en el Torreón de La Concepción.