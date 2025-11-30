La Laguna da la bienvenida a la Navidad 2025 con un gran encendido musical protagonizado por artistas canarios

La Laguna celebró esta noche el inicio oficial de la Navidad con un multitudinario acto de encendido que llenó la plaza del Adelantado de música, luz y emoción. En un ambiente marcado por la ilusión compartida, la ciudad volvió a reencontrarse con una de sus tradiciones más esperadas, bajo el lema ‘La Laguna, Estrella de la Navidad’, que guía toda la campaña navideña de este año.

Frente al emblemático arco de luces de la calle Obispo Rey Redondo, el alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, acompañaron a la ciudadanía en un acto que recuperó la magia de las grandes noches laguneras. Ambos destacaron la emoción de un encendido que no solo transforma la imagen del municipio, sino que también inaugura semanas de convivencia, actividad cultural y apoyo al comercio local.

Luis Yeray Gutiérrez subrayó que la ciudad vive “una noche especialmente significativa, en la que La Laguna se muestra radiante y estrenando una imagen renovada que llena de luz cada rincón del municipio”. El primer edil remarcó la emoción de compartir el inicio de la Navidad con una ciudadanía “que vuelve a responder con un cariño enorme” y agradeció la participación de los artistas que hicieron posible “una velada inolvidable”.

Fran Hernández quiso poner en valor el trabajo realizado durante las últimas semanas, “Todo este despliegue es fruto del esfuerzo de los equipos de Servicios Municipales y de la empresa concesionaria del alumbrado, que han trabajado con dedicación para que La Laguna vuelva a lucir su mejor versión en estas fechas tan especiales”.

Un espectáculo musical que llenó de vida el corazón de la ciudad

El inicio de la celebración estuvo protagonizado por un espectáculo musical con sello canario. Sobre el escenario, Miriam Reyes, Chago Melián, Almudena Hernández y St. Pedro ofrecieron un recorrido por villancicos tradicionales, clásicos universales y piezas propias del repertorio navideño de Canarias, acompañados por una banda en directo que aportó ritmo y calidez a la noche.

El público coreó temas tan tradicionales como Los peces en el río, Navidad guanche, Noche de Paz, Lo divino, El tamborilero o Feliz Navidad, creando un ambiente festivo que acompañó la entrada progresiva de cada artista. El momento culminante llegó con Una sobre el mismo mar, que sirvió de antesala para el encendido del alumbrado, recibido con una ovación del público que llenaba la plaza.

Un alumbrado inspirado en las estrellas con más de 3.500 motivos

El Ayuntamiento ha desplegado este año un diseño lumínico inspirado en el cielo de Canarias, con elementos que evocan constelaciones, destellos y reflejos del firmamento. En total, la ciudad estrena más de 3.500 motivos distribuidos por el municipio, a los que se suman 6 millones de lámparas LED de bajo consumo y cerca de 400 nuevos elementos decorativos. Todo este material es de propiedad municipal, fruto del proceso de adquisición que garantiza mayor autonomía y eficiencia.

Entre las novedades, destaca ‘Luz entre las Ramas’, un proyecto de láser mapping que convierte el arbolado de la plaza del Adelantado en un espacio de luz y color. Esta intervención, respetuosa con el entorno, establece un diálogo visual entre naturaleza y tecnología y aporta un atractivo único al punto neurálgico del encendido.

El arco de Obispo Rey Redondo, totalmente renovado para esta edición, volvió a brillar como uno de los iconos más fotografiados de la Navidad lagunera.

Compromiso con la sostenibilidad y el comercio local

El concejal Fran Hernández recordó que la iluminación de este año mantiene el compromiso municipal con la sostenibilidad. Con el lema “nada se pierde, todo se transforma”, el Ayuntamiento ha reutilizado y rediseñado elementos de años anteriores, además de implementar medidas de eficiencia energética como el apagado progresivo en algunas zonas del municipio durante la madrugada.

También subrayó la importancia de que la ciudad se convierta en un motor para la economía local durante estas semanas, animando a vecinos y visitantes a recorrer las calles iluminadas, disfrutar de los bares y restaurantes y realizar sus compras navideñas en el comercio de proximidad.

Una Navidad que llegará a todos los rincones del municipio

Tras el encendido central, La Laguna continuará con actos en Taco, La Cuesta, ambos el 1 de diciembre; Valle de Guerra, Tejina, el día 3, y Punta del Hidalgo y Bajamar, el próximo viernes 5; permitiendo que cada barrio viva su propia bienvenida a la Navidad. La intención municipal es que la luz, la música y el ambiente festivo lleguen a todos los núcleos del municipio.

La Laguna inicia así una Navidad llena de emoción, tradición y dinamización urbana, consolidándose un año más como uno de los escenarios navideños más destacados de Canarias.