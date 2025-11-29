La Laguna enciende la Navidad con artistas canarios y la calle de La Carrera a rebosar

El casco histórico de La Laguna ya tiene encendido su alumbrado navideño. La activación tuvo lugar este viernes, víspera de la Noche en Blanco, que tendrá lugar este sábado. El Ayuntamiento organizó para la ocasión un espectáculo en la plaza del Adelantado a partir de las 20:00 horas y, unos 50 minutos después, y tras los primeros villancicos de la temporada, llegó la explosión de colorido en Aguere.

«Ha llegado el momento más esperado de la noche», se escuchó por la megafonía. Subieron al escenario el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), y el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández (CC). Cinco, cuatro, tres dos, uno... Y se encendió la Navidad. Papelillos brillantes al aire y fuegos artificiales. Gutiérrez y Hernández se chocaron las manos y continuó el espectáculo musical en el que ya habían participado Miriam Reyes, Chago Melián, Almudena Hernández y St Pedro.

Afluencia masiva

Durante la espera para el encendido, el alcalde había destacado la «logística importantísima» que supuso la instalación del escenario en el que se desarrolló el acto, entre la plaza del Adelantado y el comienzo de la calle de La Carrera, y entendió que había valido la pena a la vista del número de personas que se había congregado allí. Efectivamente, incluso en la parte lateral, y sin apenas visión, había en algunos puntos hasta ocho y diez filas de espectadores que aguardaban por la activación de la iluminación navideña. Pero donde verdaderamente se acumulaba la gente era calle de La Carrera hacia arriba. Cabría utilizar el tópico de que no cabía un alfiler.

Después de que las cantantes Ana Guerra y Edurne actuasen en 2023 y 2024, respectivamente, Gutiérrez manifestó que se buscó en esta ocasión dar «una oportunidad a los artistas locales». Asimismo, puso de relieve una iniciativa de ‘mapping’, la técnica audiovisual de proyectar imágenes o videos sobre superficies. «‘Luz entre las Ramas’ es un proyecto de láser mapping que convierte el arbolado de la plaza del Adelantado en un espacio de luz y color», precisó el Ayuntamiento en la nota de prensa enviada este viernes. «Esta intervención, respetuosa con el entorno, establece un diálogo visual entre naturaleza y tecnología y aporta un atractivo único al punto neurálgico del encendido», añadió.

Paseos y bufandas

La cita supuso una oportunidad para pasear por la Ciudad de los Adelantados en una noche sin un frío excesivo. Hubo quienes aprovecharon la ocasión para desempolvar abrigos y bufandas. «Yo es que pensé que iba a hacer más frío; seguramente me pasé un poco con esta chaqueta tan gruesa», decía entre bromas uno de los asistentes que había optado por una indumentaria de ese tipo. «Más vale ser precavido, que en La Laguna casi siempre hace frío; incluso hoy tampoco es que haga calor», apostillaba su acompañante.

¿Y qué se puede encontrar en las calles? El Ayuntamiento ha desplegado este año un diseño lumínico inspirado en el cielo de Canarias, con elementos que evocan constelaciones, destellos y reflejos del firmamento, según los datos aportados. En total, la ciudad estrena más de 3.500 motivos distribuidos por el municipio, a los que se suman seis millones de lámparas led de bajo consumo y unos 400 nuevos elementos decorativos. «Todo este material es de propiedad municipal, fruto del proceso de adquisición que garantiza mayor autonomía y eficiencia», precisó el consistorio.

Desde verano

Los trabajos de instalación del alumbrado comenzaron en verano. No obstante, hace apenas unas semanas el centro histórico, donde más abundantes y vistosos son los elementos decorativos, todavía se encontraba lejos de su mejor versión, con muchas menos estructuras de lo que venía siendo habitual. Desde el Ayuntamiento llamaron entonces a la calma. Y sí, las primeras impresiones este viernes eran que el alumbrado seguía el patrón de anteriores ediciones.

«Vinimos porque llevamos un par de años visitando La Laguna por estas fechas porque el alumbrado es muy bonito», expresaba Valeria Díaz, una orotavense que decidió recorrer con dos amigas las calles laguneras. «Era una oportunidad para hacer algo diferente el viernes», apuntó como motivo de su presencia el santacrucero Alberto González.

Otras zonas

Tras el encendido en el casco, La Laguna continuará con actos en Taco y La Cuesta, ambos el 1 de diciembre; Valle de Guerra y Tejina, el 3, y la Punta del Hidalgo y Bajamar, el 5. «La intención municipal es que la luz, la música y el ambiente festivo lleguen a todos los núcleos del municipio», afirmaron desde el Ayuntamiento.