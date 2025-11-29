La Laguna celebra 25 años de historia y 37 años de lucha en el Día Mundial del Sida

El próximo lunes, 1 de diciembre, la ciudad de San Cristóbal de La Laguna organizará un evento significativo para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Esta iniciativa, titulada PATRIMONIO DE VIHDA: 25 AÑOS DE HISTORIA, 37 AÑOS DE LUCHA, se llevará a cabo en la emblemática Plaza del Adelantado.

El acto, que forma parte de las celebraciones del 25º aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, busca generar conciencia sobre el VIH y destacar el trabajo de quienes contribuyen en la lucha contra esta enfermedad.

Este evento no solo es una ocasión para reflexionar sobre la lucha contra el VIH, sino también una oportunidad para celebrar la cultura y la memoria histórica de la ciudad. Según el director creativo de la actividad, Jesús Carballo, este día representa un momento de unión y visibilidad, donde “el arte y la información conviven como herramientas de transformación”. La jornada está diseñada para ser multidisciplinar, con actividades que incluyen información, arte y participación de la comunidad.

Actividades programadas

La jornada comenzará a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 19:00 horas, con un programa diverso que incluirá:

Carpas informativas sobre VIH y prevención.

sobre VIH y prevención. Intervención mural en vivo a cargo de la artista Paulina Mocna .

a cargo de la artista . Performance artística de Carballo x Inopia .

de . Podcast en directo del programa “Solo Palique”.

del programa “Solo Palique”. Taller de prevención de ITS impartido por profesionales del ámbito de la salud.

impartido por profesionales del ámbito de la salud. Cuentacuentos infantil con Charlie Barrero .

con . Lectura de manifiesto por Hornella Góngora, seguida de una actuación de La Escándalo, participante de Drag Race España.

Este formato integrado crea un espacio inclusivo y accesible donde tanto la ciudadanía como artistas y profesionales se unen para abordar el VIH desde diferentes perspectivas.

Compromiso con la salud pública

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha resaltado la importancia de este evento como una reafirmación del compromiso de la ciudad con la salud pública y los derechos de las personas que conviven con el VIH. Además, subrayó el papel fundamental que desempeñan las entidades sociales en la educación y sensibilización sobre la enfermedad.

La jornada contará con la colaboración de diversas asociaciones locales y nacionales, que instalarán carpas informativas y ofrecerán actividades a lo largo del día. Este enfoque comunitario tiene como objetivo fomentar el diálogo y la concienciación sobre el VIH en un entorno accesible y participativo. Las actividades están diseñadas para todas las edades, enfatizando la importancia de educar desde la infancia.

El cuentacuentos presentado por Charlie Barrero es un ejemplo de esta estrategia, ya que busca introducir la realidad del VIH a través de historias adaptadas, promoviendo así la empatía y la eliminación del estigma desde una edad temprana.

Formación en prevención y salud sexual

El Taller de Prevención de ITS, organizado por Médicos del Mundo, se llevará a cabo de 16:00 a 17:00 horas. Este espacio está diseñado para ofrecer información clara y accesible sobre prácticas seguras frente a infecciones de transmisión sexual (ITS), así como para desmentir mitos que rodean la salud sexual.

La inclusión de un taller de esta naturaleza refleja la necesidad de crear conciencia y fomentar la salud sexual, así como la detección temprana de posibles problemas de salud. Este tipo de formación es esencial para empoderar a la comunidad y asegurar un enfoque informado y respetuoso hacia temas a menudo rodeados de tabúes.

'La Escándolo' para el cierre de la jornada

Los organizadores han programado una serie de actuaciones artísticas para culminar el evento de manera festiva. La actuación de La Escándalo promete cerrar el acto con una nota vibrante que unirá arte y cultura, resaltando la importancia de la memoria y la reivindicación en el camino hacia una sociedad más inclusiva.