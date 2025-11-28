El Mercado de La Laguna programa una jornada festiva con showcooking, actividades infantiles y música en directo

El Mercado Municipal de La Laguna, ubicado en la plaza del Cristo, albergará el próximo sábado, 6 de diciembre, una jornada especial de dinamización que llevará por lema ‘En Navidad, aquí hay tomate’. La propuesta está impulsada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y que con la colaboración del Ayuntamiento del municipio y la Asociación la Laguna Zona Comercial.

La iniciativa se dividirá en tres bloques y se llevará a cabo entre las 10 y las 14 horas. A lo largo del día, se ofrecerá al público presente una variada programación que incluirá gastronomía, ocio familiar y actuaciones musicales en directo, con el objetivo de promover el consumo de producto local y dinamizar el comercio de cercanía en el marco de las fechas navideñas.

El evento ha sido presentado en la mañana de este miércoles en el Mercado de La Laguna, donde David Mille, director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias resaltó la importancia de dinamizar los mercados para incentivar las compras y la vida social en ellos.

Por su parte, el concejal de Mercado lagunero, Ángel Chinea, y la edil de Sector Primario, Cristina Ledesma, pusieron en valor el producto de kilómetro cero, tanto por su calidad como por el impacto que tiene en la economía del municipio. Asimismo, Estefanía Díaz, concejala lagunera de Comercio junto con Iván Pérez, presidente de La Laguna Zona Comercial, coincidieron en que es fundamental unir fuerzas para que los comercios y mercados refuercen su posición y aumenten su visibilidad entre la ciudadanía.

Con esta jornada, la Dirección General de Comercio y Consumo regional pretende reafirmar su compromiso con la promoción del comercio de proximidad, el consumo responsable y la puesta en valor de los productos locales, al tiempo que se fomenta la participación ciudadana y el ambiente festivo previo a la Navidad en uno de los espacios más emblemáticos de La Laguna.

Programación cultural y gastronómica

La agenda de esta jornada incluirá a un reconocido chef invitado, que explicará la elaboración en directo de recetas con producto local y de temporada, poniendo en valor los ingredientes típicos de la gastronomía navideña canaria. Durante la actividad se ofrecerán degustaciones gratuitas al público, que podrá descubrir nuevas formas de disfrutar de los sabores del Archipiélago.

La cita contará también con un espectáculo familiar para el disfrute de los más pequeños. Se desarrollará en el escenario habilitado en el exterior del Mercado e incluirá actividades interactivas que invitarán a niños y niñas a ser parte del espectáculo.

Para cerrar la mañana, un grupo musical animará el ambiente dentro y fuera de esta instalación municipal, con un repertorio navideño, creando una atmósfera festiva y cercana que acompañará la actividad comercial y las compras del público. Además, del 26 de noviembre al 8 de diciembre, todas las compras que se realicen en los comercios adheridos serán premiadas con un descuento en los puestos del Mercado.