La Laguna estrena su himno en el 25 aniversario como Ciudad Patrimonio

La Laguna culminará el programa conmemorativo del 25 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco durante los primeros cuatro días de diciembre. Celebrará las Jornadas internacionales sobre Diversidad, Inmigración, Sostenibilidad y Derechos de las Generaciones Futuras; una exposición de Angélica Dass, la inauguración del Punto Cero del trazado fundacional, un espectáculo audiovisual en la fachada lateral de la Catedral y la solemne ceremonia de cierre del ‘año de La Laguna’ en el Teatro Leal, en la que se presentará el himno de ciudad, compuesto por Diego Navarro.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que, «más que una conmemoración institucional, ha sido una oportunidad para reafirmar el papel singular que nuestra ciudad, única del Archipiélago con esta distinción, desempeña en el contexto canario, además de reforzar su proyección cultural y patrimonial y generar espacios de diálogo sobre el modelo de ciudad que queremos construir para los próximos 25 años».

El programa conmemorativo superó el medio centenar de actividades y fue posible a través de una alianza institucional y social. El regidor agradeció a las instituciones su apoyo y destacó la implicación de numerosas entidades culturales y sociales «en una hoja de ruta compartida que busca conciliar las necesidades contemporáneas de la ciudad con la preservación de su valor universal excepcional».

Una alianza institucional para un aniversario histórico

Entre ellas, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, CICOP, ICOMOS, Obispado de La Laguna, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios, Foro Económico y Social, Museos de Tenerife, Fundación Cristino de Vera, Orfeón La Paz, LM Arte Colección, Casa Museo Cayetano Gómez Felipe y Museo de Arte Sacro de Santa Clara de Asís.

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, subrayó el estrecho vínculo histórico que une a la institución con la ciudad en sus 233 años de trayectoria. Un lazo que se refleja, también, en el impulso inicial del expediente que condujo a la declaración de la Unesco, liderado por la catedrática Maisa Navarro. Destacó la participación activa de la ULL en el programa conmemorativo, implicación que «nos permite abrir una reflexión sobre los grandes temas de la ciudad de hoy y de los próximos años, en una ciudad que tiene mucho futuro».

Durante los primeros cuatro días del mes de diciembre tendrán lugar las actividades finales de la conmemoración

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, se refirió a que «proteger nuestro patrimonio es una responsabilidad compartida porque, al hacerlo, cuidamos de nuestras raíces y protegemos nuestra identidad». La Corporación insular aportó medio millón de euros al programa y para impulsar el Plan Director de Iluminación del Conjunto Histórico.

Por su parte, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, evocó su experiencia desde los primeros pasos del expediente que logró la inclusión de La Laguna en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, recordó a quienes se implicaron en aquel proceso y los complejos retos que hubo que afrontar para transformar el modelo de ciudad y proyectarla hacia lo que es hoy. Resaltó el compromiso y la colaboración del Ejecutivo regional con las instituciones presentes, orientadas a garantizar la protección, recuperación y difusión del patrimonio lagunero. En este sentido, anunció el trabajo conjunto que se está desarrollando para mejorar y poner en valor el Archivo Histórico municipal, pieza clave de la memoria colectiva de la ciudad.

En el escenario del acto principal de cierre del aniversario, el Teatro Leal, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explicó que la ceremonia tendrá lugar en la tarde del 4 de diciembre (fecha en la que se cumplirán 26 años de la declaración de la Unesco) en la que, «además de muchas sorpresas, se presentará el Himno de La Laguna, obra compuesta por Diego Navarro para la ocasión y que se convertirá en el símbolo sonoro de la ciudad Patrimonio Mundial». El edil insistió en que el 4 de diciembre «no será un cierre, sino un punto de partida, ya que ahora se inicia la adjudicación del Plan de Gestión de la Ciudad Histórica y la licitación, en 2026, de la actualización del Plan Especial de Protección».

En este sentido, la celebración del 25 aniversario «ha demostrado que el patrimonio no es un conjunto de edificios, sino una forma de entender el territorio, de construir comunidad y de proyectar futuro», defendió el alcalde lagunero. «Gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, colectivos y ciudadanía, La Laguna se consolida como laboratorio de innovación patrimonial, urbana y cultural y como referente internacional en la defensa de los valores de conservación, sostenibilidad e inclusión», concluyó Luis Yeray Gutiérrez.

El programa conmemorativo del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad cuenta con el respaldo económico del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.