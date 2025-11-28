La Laguna contará con un himno propio y destacará el centro de su trazado histórico con el Punto Cero

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado hoy, en la Sala de Cámara del Teatro Leal, los actos que pondrán el broche final a la conmemoración del 25 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tras un año con un completo programa de actividades conmemorativas, los primeros 4 días de diciembre concentrarán propuestas como las Jornadas internacionales sobre Diversidad, Inmigración, Sostenibilidad y Derechos de las Generaciones Futuras; una exposición de la célebre artista Angélica Dass, la inauguración del Punto Cero del trazado fundacional, un espectáculo audiovisual en la fachada lateral de la Catedral y la solemne ceremonia de cierre del “año de La Laguna” en el Teatro Leal, en la que se presentará el Himno de La Laguna, compuesto por Diego Navarro.

La rueda de prensa estuvo presidida por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, acompañado por el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, y el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés. Además, asistieron concejales y concejalas de la Corporación municipal.

En su intervención, el alcalde destacó que “La Laguna culmina este mes de diciembre un año de celebraciones con motivo de un 25 aniversario que, más que una conmemoración institucional, ha sido una oportunidad para reafirmar el papel singular que nuestra ciudad, única del Archipiélago con esta distinción, desempeña en el contexto canario, además de reforzar su proyección cultural y patrimonial, y generar espacios de diálogo sobre el modelo de ciudad que queremos construir para los próximos 25 años”.

Todo, con un programa conmemorativo que ha superado el medio centenar de actividades, con “exposiciones, rutas teatralizadas, visitas guiadas, foros internacionales, jornadas técnicas y acciones educativas que han movilizado a instituciones, colectivos, artistas, centros educativos y ciudadanía”, como recordó el alcalde.

Una alianza institucional y social

Asimismo, agradeció a las instituciones presentes su apoyo a esta iniciativa y destacó la implicación de numerosas entidades culturales y sociales “en una hoja de ruta compartida que busca conciliar las necesidades contemporáneas de la ciudad con la preservación de su valor universal excepcional”.

Entre ellas, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, CICOP, ICOMOS, Obispado de La Laguna, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, Instituto de Estudios Canarios, Foro Económico y Social, Museos de Tenerife, Fundación Cristino de Vera, Orfeón La Paz, LM Arte Colección, Casa Museo Cayetano Gómez Felipe y Museo de Arte Sacro de Santa Clara de Asís.

El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, subrayó el estrecho vínculo histórico que une a la institución con la ciudad a lo largo de sus 233 años de trayectoria. Un lazo que se refleja no solo en las sucesivas sedes universitarias radicadas en La Laguna, sino también en el impulso inicial del expediente que condujo a la declaración de la UNESCO, liderado por la catedrática Maisa Navarro.

Asimismo, destacó la participación activa de la Universidad en el programa conmemorativo del 25 aniversario, una implicación que “nos permite abrir una reflexión sobre los grandes temas de la ciudad de hoy y de los próximos años, en una ciudad que tiene mucho futuro”.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, destacó el trabajo conjunto que han llevado a cabo las distintas administraciones para celebrar este aniversario. "Proteger nuestro patrimonio es una responsabilidad compartida porque, al hacerlo, cuidamos de nuestras raíces y protegemos nuestra identidad", señaló.

Además, explicó que, desde la Corporación insular, se han aportado 500.000 euros para apoyar las actividades del programa, una partida que ha permitido, también, impulsar la primera fase del Plan Director de Iluminación del Conjunto Histórico.

Por su parte, Miguel Ángel Clavijo evocó su experiencia desde los primeros pasos del expediente que logró la inclusión de La Laguna en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, recordando a todas las personas que se implicaron en aquel proceso y los complejos retos que hubo que afrontar para transformar el modelo de ciudad y proyectarla hacia lo que es hoy.

Resaltó, además, el firme compromiso y la estrecha colaboración del Gobierno de Canarias con las instituciones presentes, orientadas a garantizar la protección, recuperación y difusión del patrimonio lagunero. En este sentido, anunció el trabajo conjunto que se está desarrollando para mejorar y poner en valor el Archivo Histórico municipal, pieza clave de la memoria colectiva de la ciudad.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, aportó todos los detalles del programa y comenzó recordando que esta rueda de prensa se celebra en un edificio que acogerá el acto central de cierre de este año de actividades, una ceremonia que tendrá lugar en la tarde del 4 de diciembre (fecha en la que se cumplirán 26 años de la declaración de la UNESCO) y en la que, “además de muchas sorpresas, se presentará el Himno de La Laguna, obra compuesta por Diego Navarro para la ocasión y que se convertirá en el símbolo sonoro de la ciudad Patrimonio Mundial”.

El lunes, 1 de diciembre, el Espacio Mutua Tinerfeña acogerá la inauguración de las Jornadas sobre Diversidad, Inmigración, Sostenibilidad y los Derechos de las Generaciones Futuras, un “foro de reflexión que posicionará a La Laguna como referente en el debate global sobre ciudades patrimoniales. Hasta el día 3, será una oportunidad única para debatir sobre temas transversales y muy presentes, con invitados excepcionales como Edith Brown Weiss, Michelle Alonso, Nicolás Castellano, Angélica Dass o Maisa Navarro, entre muchos otros”, recordó Cordobés. Estarán moderadas por la filósofa Inma Perdomo y el acceso es libre.

Talleres y exposición de Angélica Dass

Esta iniciativa incluirá, los talleres “Humanae” con la artista Angélica Dass, una oportunidad para compartir conocimiento y creación con esta artista y conferencista de gran prestigio internacional, que ha expuesto en lugares como el Reina Sofía, el Smithsonian o la sede de la ONU, y habitual colaboradora de la UNESCO. Serán en la Casa Anchieta el 2 de diciembre y estarán destinados a educadores y a familias. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente.

Ese martes 2, al mediodía, tendrá lugar otro de los eventos centrales del programa, la inauguración del Punto Cero de La Laguna, lugar que marcará el centro de la rosa de los vientos que dibuja el trazado de la ciudad. Al día siguiente, miércoles, la fachada lateral de la Catedral acogerá un espectáculo audiovisual abierto al público.

El jueves, se inaugurará la placa del 25 aniversario en la plaza del Adelantado, así como la exposición “Humanae” de la artista brasileña Angelica Dass, un proyecto artístico y social que llega por primera vez a Canarias y que propone una reflexión profunda sobre la diversidad humana. Esta muestra se podrá visitar hasta el 25 de enero en la Casa Anchieta.

Además, ese 4 de diciembre, será el último día para recorrer la exposición “Lagunear. Memoria y transformación”, en LM Arte Colección. Y hasta el 30 de enero, “Quintana en La Laguna. El pintor y su estela en el arte barroco canario”, en la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, así como “PIBADA 25”, también en LM y hasta el 10 de enero.

Y el 9 de diciembre, en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, se inaugurará una exposición fotográfica que mostrará la esencia de La Laguna y que se podrá visitar hasta el 30 de diciembre, una iniciativa que busca proyectar el valor patrimonial, histórico y cultural de la ciudad en la capital del Estado.

Toda la información del programa, al igual que el formulario para la inscripción a los talleres Humanae, están disponibles en la web.

Un punto de partida

Adolfo Cordobés insistió en que el 4 de diciembre “no será un cierre, sino un punto de partida, ya que ahora se inicia la adjudicación del Plan de Gestión de la Ciudad Histórica y la licitación en 2026 de la actualización del Plan Especial de Protección”.

En este sentido, “la celebración del 25 aniversario ha demostrado que el patrimonio no es un conjunto de edificios, sino una forma de entender el territorio, de construir comunidad y de proyectar futuro. Gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, colectivos y ciudadanía, La Laguna se consolida como laboratorio de innovación patrimonial, urbana y cultural, y como referente internacional en la defensa de los valores de conservación, sostenibilidad e inclusión”, concluyó el alcalde.

El programa conmemorativo del 25 aniversario de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad cuenta con el respaldo económico del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.