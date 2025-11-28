La Laguna cerrará calles y limitará aparcamientos durante el encendido de luces y la Noche en Blanco

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, activará este fin de semana un amplio paquete de restricciones de tráfico y prohibiciones de estacionamiento con motivo del encendido del alumbrado navideño y de la celebración de la Noche en Blanco 2025, previstas para los días 28 y 29 de noviembre.

El concejal del área y primer teniente de alcalde, Badel Albelo, explicó que estas medidas buscan “garantizar el correcto desarrollo de los actos culturales, deportivos y de dinamización previstos, así como facilitar el trabajo del dispositivo de seguridad preparado para dos jornadas que concentrarán una gran afluencia en el casco histórico”. Albelo agradeció la colaboración de residentes y comerciantes ante unas alteraciones que coinciden con una de las citas más importantes del año para el tejido empresarial del municipio.

Encendido navideño: primeras restricciones

Para el acto del encendido, ya se han aplicado prohibiciones de estacionamiento en el entorno de la plaza del Adelantado, así como en el lateral derecho entre las calles Magistrado Campo Llarena y José Clavijo y Fajardo, reservado exclusivamente para taxis y vehículos autorizados.

También se han establecido cortes de circulación en la zona, que podrían ampliarse según la afluencia de personas, con desvíos desde la calle Santo Domingo hacia Molinos de Agua, Padre Herrera y Quinteras.

Noche en Blanco: cambios desde las 6:00 horas

El sábado 29, desde las 6:00 horas, quedará prohibido estacionar en diferentes tramos de las vías Marqués de Celada, Candilas, Los Bolos, Hermanos Marrero, San Juan, El Juego, Consistorio, Las Quinteras, Nava y Grimón, Anchieta, Dr. Antonio González, Alfredo Torres Edwards, Avenida de la Trinidad y en las plazas del Cristo y del Adelantado.

Desde las 7:00 horas se activarán cortes y desvíos de tráfico en calles como Adelantado, El Pozo, Los Bolos, Rodríguez Moure, San Juan, Candilas, Cabrera Pinto, Tabares de Cala, Magistrado Campo Llarena, Santo Domingo, Barcelona, Dr. Antonio González, Fotógrafo J. Norberto Rodríguez Díaz y Alfredo Torres Edwards, además de en las plazas Junta Suprema, San Cristóbal y Adelantado, y la Avenida de la Trinidad.

Además, Marqués de Celada modificará provisionalmente su sentido de circulación desde la calle Carretas hacia Hermanos Marrero para facilitar el acceso a la parada temporal de taxis. En la calle Herradores, entre la plaza de San Cristóbal y el parque móvil municipal, se habilitará un doble sentido provisional para vehículos de Seguridad y Emergencias.

El Ayuntamiento también advirtió que, entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, podrán activarse restricciones adicionales en el entorno de la plaza del Adelantado en función del volumen de visitantes.

Medidas complementarias y cambios en las paradas de taxi

A partir del inicio de los cortes de tráfico, las paradas de taxi se reubicarán en la Avenida de la Trinidad (a la altura del número 32, sentido Padre Anchieta), en la calle El Juego, en el tramo de Marqués de Celada comprendido entre Carretas y Hermanos Marrero, y en la calle Quintín Benito, en un tramo de 40 metros desde Tabares de Cala.

Retirada de terrazas para garantizar la seguridad

En cumplimiento del plan de seguridad de la Noche en Blanco 2025, el Consistorio ha dictado un decreto que obliga a retirar mesas, sillas y parasoles de las terrazas en varios puntos del casco.

Las restricciones afectan:

Plaza de La Concepción , entre el número 16 y la calle Los Bolos (de 6:00 a 1:00 h).

, entre el número 16 y la calle Los Bolos (de 6:00 a 1:00 h). Calle San Agustín, entre Nava y Grimón y Rodríguez Moure (de 6:00 a 20:00 h).

Desde las 16:00 horas del 29 hasta la 1:00 horas del día 30, la medida se extenderá a las terrazas situadas en las plazas Doctor Olivera y Fray Albino, y en las calles Herradores, Obispo Rey Redondo, El Tizón, Ascanio y Nieves, Antonio Zerolo Herrera, Núñez de la Peña, Alcalde Alonso Suárez Melián, Juan de Vera, Bencomo y Viana.