Estas son las guaguas afectadas por el cierre del intercambiador en La Laguna

El Intercambiador de La Laguna permanecerá cerrado las noches del lunes 1 y martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, debido a las obras que se están llevando a cabo en el entorno de Anchieta.

Así lo ha informado Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), que advierte de modificaciones importantes en la operativa de numerosas líneas.

Durante el cierre, todas las guaguas que utilizan habitualmente la estación operarán en el exterior, concretamente en la avenida Ángel Guimerá, entre las 20:00 y las 23:15 horas.

Titsa ha habilitado un plano informativo para que los usuarios puedan identificar su nueva zona de parada durante este periodo.

Líneas afectadas por el cierre temporal del Intercambiador de La Laguna. / El Día

Líneas que cambian su parada a partir de las 23:15 horas

La compañía recalca que hay líneas que no realizarán su parada habitual junto a la entrada del Intercambiador desde las 23:15 horas. En su lugar, los viajeros deberán dirigirse a la dársena número 23 para acceder a estos servicios nocturnos.

Así las líneas afectadas son las siguientes:

20: Santa Cruz - La Laguna - Aeropuerto Norte

Santa Cruz - La Laguna - Aeropuerto Norte 100: Santa Cruz - Puerto de la Cruz (directa)

Santa Cruz - Puerto de la Cruz (directa) 102: Santa Cruz - Puerto de la Cruz (por Las Arenas)

Santa Cruz - Puerto de la Cruz (por Las Arenas) 103: La Laguna - Puerto de la Cruz (directa, por El Botánico)

La Laguna - Puerto de la Cruz (directa, por El Botánico) 104: Santa Cruz - Puerto de la Cruz (por Tacoronte)

Santa Cruz - Puerto de la Cruz (por Tacoronte) 108: Icod - Santa Cruz

Apoyo al pasajero

Titsa contará con personal de Inspección en la zona durante ambos días para ayudar a los pasajeros a localizar su dársena correspondiente y facilitar los desplazamientos. La compañía recuerda que, mientras la estación permanezca abierta, todas las líneas continuarán operando en sus ubicaciones habituales.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios ante estos cambios, necesarios para el avance de las obras en el entorno de Anchieta.